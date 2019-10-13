Як частина "слуг народу" ледь не обдурила українців та Зеленського

До виборів Зеленський обіцяв скасувати депутатську недоторканність. Це була одна з його ключових обіцянок. Те саме перед виборами обіцяла партія "Слуга народу". Ба більше, це був перший пункт її передвиборчої програми.

Цілком логічна обіцянка для політиків, які заявляють, що є альтернативою чинній еліті. Адже 90% виборців вже багато років вимагають недоторканність скасувати, а старі політики це багато років обіцяють і обманюють.

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Після тотальної перемоги "слуг народу" на виборах виник обережний оптимізм, що це питання нарешті буде вирішено. Адже не можна аж так прямо з ходу обманювати громадян, не виконуючи найголовніші свої обіцянки. Хоча би тому, що попереду ще місцеві вибори.

І правда, чи не в перші дні новобрана Рада голосувала, тут увага, вилучення з Конституції положення про депутатський імунітет. Ура, перемога? Ні, безперечно, дуже важливий, проте лише перший, крок до неї.

З Конституції положення то вилучили, але в законах України залишилися норми, які власне й забезпечували депутатам такий жаданий ними імунітет. Тобто навіть коли з нового року зміни почнуть діяти, покарати депутатів буде так само не можливо, як було всі ці роки.

Тут треба віддати належне Зеленському, який все це чудово розуміє, а тому подає в Раду законопроєкт #1009. В ньому президент поміж інших важливих положень пропонує повичищати з законів норми про депутатську недоторканість.



Президент Володимир Зеленський

І тут трапляється диво-дивне і чудо-чудне. Парламентська монобільшість, яка складається з однієї лише фракції президента, провалює прийняття президентського ж закону. Як вам таке? Це, до речі, був перший законопроєкт президента, який його власна фракція провалила.

Далі було ще цікавіше. Після провального голосування законопроєкт направляють на повторне друге читання. Ми зі свого боку починаємо ставити тим "слугам народу", які провалили законопроєкт, інтелігентне питання: "Що ж ви брехуни, робите?".

У відповідь, наголошу, частина "слуг" починає відверто плювати усім нам в очі й розповідати, що це дощик крапає. Наприклад, голова профільного комітету Ради Денис Монастирський, особливо не соромлячись, заявив, що голосування зірвалося саме через норми про скасування депутатської недоторканності.



Народний депутат Денис Монастирський

Вдосталь відгрібши від нас та журналістів, частина "слуг народу" почали відбріхуватися. Вони цілком серйозно пробують переконати суспільство, що положення, які вони викинули з президентського законопроєкту і не потрібні зовсім. Мовляв, недоторканість і так запрацює.

Наприклад, заступник голови фракції Галина Янченко написала таке: "Що значить "недозняли недоторканість"? Зміни в Конституцію внесли, а вона є законом вищої юридичної сили. Тобто якщо всі інші закони їй суперечать, вони йдуть лісом автоматично".

Це або кричуща некомпетентність, або огидна спроба усіх нас обманути. І експерти, і журналісти ці дитячі виправдання швидко розмазали в хлам. Зробити це було зовсім легко



"Слуга народу" Галина Янченко

Вдосталь наївшись реакції суспільства, частина "слуг народу" дала задню. Вони таки внесли законопроєкт, що знищує норми про депутатський імунітет. Наголошу, ще тиждень тому частину з них переконувала, що всі ці норми "пішли лісом автоматично".

При цьому, я хочу звернути вашу увагу, що реєстрація законопроєкту і приблизно не означає його прийняття. Тож усім нам потрібно з великою увагою стежити за цією історією. Інакше нас з вами знову спробують обманути.

До речі, розповім про ще одну спробу депутатів нас з вами розвести. Вона теж стосується президентського законопроєкту #1009. Зеленський перед виборами обіцяв надати НАБУ право на незалежну прослушку. Нагадаю, що раніше детективи були змушені робити це через СБУ.

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Так от, виконуючи власну обіцянку, президент включив відповідне положення в свій законопроєкт. І тут відбулося чергове чудо-чудне і диво-дивне. Голова профільного комітету Ради Денис Монастирський знищив цю норму Зеленського.

Монастириський додав кілька слів, які повністю вихолощують її суть. Тільки завдяки Ярославу Юрчишину з "Голосу" та групі хороших депутатів зі "Слуги народу", вдалося відбити цю "аваковівську" атаку на НАБУ.



Ярослав Юрчишин, народний депутат з "Голосу"

Чому я назвав цю атаку "аваковською"? Бо Денис Монастирський був і, схоже в суті своїй залишається, помічником давнього соратника та сьогоднішнього заступника Авакова – Антона Геращенко.

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І ще трішки про обман депутатами нас з вами. Поганій частині "слуг народу" вдалося зберегти найпотрібніші топ-корупціонерам правки Лозового, які Зеленський пропонував знищити своїм законопроєктом. Це при тому, що перед виборами вони обіцяли їх скасувати.

Що відомо про "правки Лозового":Ініціатором змін до Кримінального процесуального кодексу був депутат-радикал Андрій Лозовий. Тому, вони отримали назву "поправки Лозового" і набули чинності 15 березня 2018 року.



Цими положеннями обмежувалися терміни розслідування злочинів. Зокрема, правоохоронці зобов'язані були встановити причетність підозрюваного до вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину протягом 18 місяців, середньої тяжкості – 12 місяців, а кримінального проступку – 6 місяців. У разі нерозкриття злочину в ці терміни кримінальне провадження треба було закрити. Лише у виняткових випадках слідчий міг попросити суд продовжити терміни розслідування.

Але, схоже, що це якраз той випадок, коли місце сидіння визначає точку глядіння. Будь-якого виборця можна обманути. Щоправда, мудрого виборця можна обманути лише один раз.