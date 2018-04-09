Як НАБУ вже впритул підібралося до президента Порошенка

Суд дав дозвіл детективам Антикорупційного бюро на проведення обшуків в інвестиційній компанії ICU. Ця компанія контролюється фінансистом президента Макаром Пасенюком, і саме вона готувала передачу президентської шоколадної імперії в сліпий траст. Детективи НАБУ вважають, що фінансова компанія Пасенюка і він персонально можуть бути причетними до багатомільярдних оборудок на ринку енергетики.

Нагадаю, з чого все почалося. У 2014-му році, коли олігарх Рінат Ахметов втратив частину активів на окупованому Донбасі, його бізнеси суттєво подешевшали. До цього здешевлення доклався і президент Порошенко, який одразу після приходу до влади оголосив так звану деолігархізацію, тобто розкуркулення олігархів, і передусім, Ахметова. Від чого, вартість цінних паперів ахметівських бізнесів впала ще більше.

Читайте также: Чому новий голова НАЗК Мангул – людина цілком вірна Порошенку

Але, минув якийсь час, і виявилося, що в обох олігархів – Порошенка та Ахметова – все ж таки більше спільного, ніж причин для ворожнечі. І, замість війни, вони почали плідно співпрацювати.

Зокрема, у 2015-му році на посаду керівника Національної комісії з регулювання ринку комунальних послуг був призначений такий собі Дмитро Вовк, який до потрапляння на цю посаду спочатку працював дрібним менеджером в корпорації "Рошен", а згодом, у вже згаданій інвестиційній компанії ICU.

Дмитро Вовк

В цей час на його колишній роботі його колишні колеги та керівництво ICU масово скуповують облігації ахметівського енергетичного холдингу ДТЕК. Ці цінні папери на той момент коштують дуже дешево – десь половину від їхньої номінальної вартості через те, що президентом донецькому олігарху було обіцяно серйозні проблеми.

Але за якийсь час Дмитро Вовк і очолювана ним державна комісія приймає рішення про суттєве збільшення тарифів на електроенергію, що грає на руку Ахметову, адже він контролює 70% теплових електростанцій країни.

Читайте также: Як корумпований та скандальний суддя досі залишається на своїй посаді

Незабаром, комісія Вовка підносить Ахметову ще один подарунок – вона дозволяє закласти у тариф на електроенергію вартість перевезення вугілля з Європи, точніше з голландського порту Роттердам, хоча в цей час це вугілля завозиться ахметівськими станціями з окупованих районів Донбасу та Росії.

Отримавши таке потужне сприяння з боку державного регулятора і можливість заробляти надприбутки, у 2016-м році справи Ахметова різко пішли вгору.

Різко пішла вгору і ціна облігацій його холдингу ДТЕК, які за рік до цього, нагадаю, раптом задешево скупила рідна інвестиційна фірма Дмитра Вовка і фінансиста Порошенка Макара Пасенюка.

Макар Пасенюк

Хоч сам Пасенюк в інтерв’ю пояснював купівлю ахметівських цінних паперів перед їхнім різким подорожчанням своєю фінансовою інтуїцією.

Утім, Національне антикорупційне бюро в цьому побачило можливу злочинну змову і відкрило кримінальне провадження. І ось, нарешті, суд дозволив детективам зазіхнути на святая святих: провести обшуки в компанії ICU і вилучити всю інформацію щодо купівлі ахметівських облігацій і головне – спробувати прослідкувати, звідки прийшли гроші на цю купівлю і куди міг піти можливий прибуток.

А він може обчислюватися десятками мільйонів доларів, тому що стараннями Дмитра Вовка через надання преференцій Ахметову ціна облігацій ДТЕКу за останні два роки зросла на 60%, що дає вам суперприбуток в сьогоднішні нелегкі часи. Власне, чи не тому Макар Пасенюк з минулого року перебрався на постійне проживання до Великобританії.

Читайте также: Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка

Але, очевидно, в НАБУ розуміють, що не Пасенюк приймав ключове рішення про купівлю облігацій і не Вовк самостійно ухвалював рішення підвищення тарифів на електроенергію. Це могло статися внаслідок змови між двома куди більш впливовими персонажами: між донецьким олігархом, який звик успішно співпрацювати з майже всіма українськими президентами, і нинішнім главою держави, який, очевидно, і погодив всю операцію із купівлі облігацій і подальшого надування тарифів на електроенергію.

І якщо детективи НАБУ дістануться до документів, які доводять, що надприбутки від ахметівських облігацій пішли на офшори, пов’язані з шоколадними фабриками, повірте, президент Порошенко не тільки остаточно поховає створення Антикорупційного НАБУ. Він ще й виступить з ініціативою ліквідації НАБУ як органу, який не виправдав своє існування. Про що ми днями вже почули від депутатів президентської фракції у Верховній Раді під час звітування директора НАБУ Артема Ситника. Таку собі розвідку боєм провели. Ось така історія про те, як небезпечно порушувати поводження з електрикою. Навіть президентам.