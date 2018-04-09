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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ САНКЦИИ

Як НАБУ вже впритул підібралося до президента Порошенка

Право на правду 286 Читати новину українською

Суд дав дозвіл детективам Антикорупційного бюро на проведення обшуків в інвестиційній компанії ICU. Ця компанія контролюється фінансистом президента Макаром Пасенюком, і саме вона готувала передачу президентської шоколадної імперії в сліпий траст. Детективи НАБУ вважають, що фінансова компанія Пасенюка і він персонально можуть бути причетними до багатомільярдних оборудок на ринку енергетики.

Нагадаю, з чого все почалося. У 2014-му році, коли олігарх Рінат Ахметов втратив частину активів на окупованому Донбасі, його бізнеси суттєво подешевшали. До цього здешевлення доклався і президент Порошенко, який одразу після приходу до влади оголосив так звану деолігархізацію, тобто розкуркулення олігархів, і передусім, Ахметова. Від чого, вартість цінних паперів ахметівських бізнесів впала ще більше.

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Але, минув якийсь час, і виявилося, що в обох олігархів – Порошенка та Ахметова – все ж таки більше спільного, ніж причин для ворожнечі. І, замість війни, вони почали плідно співпрацювати.

Зокрема, у 2015-му році на посаду керівника Національної комісії з регулювання ринку комунальних послуг був призначений такий собі Дмитро Вовк, який до потрапляння на цю посаду спочатку працював дрібним менеджером в корпорації "Рошен", а згодом, у вже згаданій інвестиційній компанії ICU.

Дмитро Вовк

В цей час на його колишній роботі його колишні колеги та керівництво ICU масово скуповують облігації ахметівського енергетичного холдингу ДТЕК. Ці цінні папери на той момент коштують дуже дешево – десь половину від їхньої номінальної вартості через те, що президентом донецькому олігарху було обіцяно серйозні проблеми.

Але за якийсь час Дмитро Вовк і очолювана ним державна комісія приймає рішення про суттєве збільшення тарифів на електроенергію, що грає на руку Ахметову, адже він контролює 70% теплових електростанцій країни.

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Незабаром, комісія Вовка підносить Ахметову ще один подарунок – вона дозволяє закласти у тариф на електроенергію вартість перевезення вугілля з Європи, точніше з голландського порту Роттердам, хоча в цей час це вугілля завозиться ахметівськими станціями з окупованих районів Донбасу та Росії.

Отримавши таке потужне сприяння з боку державного регулятора і можливість заробляти надприбутки, у 2016-м році справи Ахметова різко пішли вгору.

Різко пішла вгору і ціна облігацій його холдингу ДТЕК, які за рік до цього, нагадаю, раптом задешево скупила рідна інвестиційна фірма Дмитра Вовка і фінансиста Порошенка Макара Пасенюка.

Макар Пасенюк

Хоч сам Пасенюк в інтерв’ю пояснював купівлю ахметівських цінних паперів перед їхнім різким подорожчанням своєю фінансовою інтуїцією.

Утім, Національне антикорупційне бюро в цьому побачило можливу злочинну змову і відкрило кримінальне провадження. І ось, нарешті, суд дозволив детективам зазіхнути на святая святих: провести обшуки в компанії ICU і вилучити всю інформацію щодо купівлі ахметівських облігацій і головне – спробувати прослідкувати, звідки прийшли гроші на цю купівлю і куди міг піти можливий прибуток.

А він може обчислюватися десятками мільйонів доларів, тому що стараннями Дмитра Вовка через надання преференцій Ахметову ціна облігацій ДТЕКу за останні два роки зросла на 60%, що дає вам суперприбуток в сьогоднішні нелегкі часи. Власне, чи не тому Макар Пасенюк з минулого року перебрався на постійне проживання до Великобританії.

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Але, очевидно, в НАБУ розуміють, що не Пасенюк приймав ключове рішення про купівлю облігацій і не Вовк самостійно ухвалював рішення підвищення тарифів на електроенергію. Це могло статися внаслідок змови між двома куди більш впливовими персонажами: між донецьким олігархом, який звик успішно співпрацювати з майже всіма українськими президентами, і нинішнім главою держави, який, очевидно, і погодив всю операцію із купівлі облігацій і подальшого надування тарифів на електроенергію.

І якщо детективи НАБУ дістануться до документів, які доводять, що надприбутки від ахметівських облігацій пішли на офшори, пов’язані з шоколадними фабриками, повірте, президент Порошенко не тільки остаточно поховає створення Антикорупційного НАБУ. Він ще й виступить з ініціативою ліквідації НАБУ як органу, який не виправдав своє існування. Про що ми днями вже почули від депутатів президентської фракції у Верховній Раді під час звітування директора НАБУ Артема Ситника. Таку собі розвідку боєм провели. Ось така історія про те, як небезпечно порушувати поводження з електрикою. Навіть президентам.

Автор: Дмитрий Гнап
Теги: Видеоблоги Петр Порошенко Коррупция НАБУ Право на правду
Источник: 24 Канал
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