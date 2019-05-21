Як не втратити приміщення спільного користування: найбільш поширені схеми аферистів

А ви знаєте, кому належать золоті квадратні метри горищ та підвалів ваших будинків? Насправді все це спільна власність мешканців. Проте на ділі вони вже давно можуть бути чиєюсь приватною власністю. Як виявити, що вас обікрали та чи можна запобігти цьому – дивіться більше у матеріалі.

Отже, ви купили квартиру у багатоповерхівці, чи то інвестували ще на початку будівництва, пам'ятайте: горища та підвали – це спільна власність всіх мешканців. Тобто, якщо людина каже, що у якийсь спосіб викупила їх, то до законності такого придбання може виникнути багато питань.

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Загалом горища та підвали – це технічні приміщення, тобто такі, які забезпечують можливість обслуговувати будинок, як правило, там розташовані будинкові комунікації. Але якщо з розумом підійти до справи, то з горища чи підвалу можна зробити квартиру, офіс або магазин. Утім, щоб зробити це в законний спосіб, треба змінити статус із технічного приміщення на житлове чи нежитлове, а перед тим – дістати згоду усіх співвласників, тобто мешканців будинку.

Але це юридичні нюанси, словом, нудна бюрократична теорія, яка зазвичай не має нічого спільного із нашою українською реальністю. Хто питатиме мешканців, якщо швидше, дешевше і простіше підробити документи, зареєструвати право власності через "свого" реєстратора, продавати-перепродавати нерухомість та добряче на цьому заробляти.

Це такий собі спойлер кількох реальних історій у столиці, коли співвласників кількох багатоповерхівок просто пошили у дурні, відібравши в них технічні приміщення у їхніх будинках.

Почнемо з найнахабнішої та наймасштабнішої афери. Будинок у самісінькому центрі Києва по вулиці Паньківська 25. Старовинна будівля має лише чотири поверхи та 11 квартир. А, виявляється, їх там понад 20. Якщо вірити реєстру прав на нерухоме майно.



Будинок по вулиці Паньківська у Києві

До того ж цілих вісім помешкань, як виявилося, належать лише одній людині – Роману Гладуняку. То звідки взялися усі ці віртуальні квартири? А виявляється, що підприємливий чоловік взявся за ремонт горища у цьому будинку. Та настільки захопився, що забув спитати мешканців, чи потрібно воно їм.

Хоча насправді, питати ні в кого дозволу він наміру і не мав. Просто виношував у голові геніальний бізнес-план: перетворити горище старовинного будинку у центрі Києва на кілька квартир, продати їх та зірвати чималий куш. Спочатку все йшло за планом: об'єкт обрано, на горищі почалися роботи, але чомусь це не сподобалося мешканцям будинку.

І оскільки власними силами з'ясувати, що відбувається, не вдалося, вони звернулися до поліції. Перевірка силовиків виявилася сенсаційною. На перший погляд все було законно, адже вісім нових квартир зареєстровані в державному реєстрі на підставі розпорядження Голосіївської РДА, яка дозволила приватизувати горище. Проте документи виявилися банальною підробкою. Офіційного рішення у Голосіївській райадміністрації не знайшлося, а реєстратори не взялися перевіряти правдивість документу. Шкода, що новоявлений Остап Бендер не домовився із мешканцями, які вивели його на чисту воду.

Молодим підприємцем виявився один із членів так званої молодої команди славнозвісного мера Черновецького – Роман Гладуняк. За часів його правління він встиг попрацювати у КП "Київське інвестиційне агентство", згодом в головному управлінні з контролю та благоустрою КМДА. А пізніше свою менеджерську та підприємницьку кар'єру відточував у ПАТ "Київпроект" та ТОВ "Укржилстрой".



Роман Гладуняк

Як бачимо, будівельна тематика нашому герою була добре знайома, тож план із будівництва восьми квартир, які можна було б продати за дуже і дуже вагому суму з'явився не на порожньому місці. Але завдяки пильності та принциповості мешканців будинку на Паньківськіій, аферу вдалося зупинити. Наразі відомо, що Гладуняку вже вручено підозру за самоправство та підробку документів, а на його так звані квартири накладено арешт.

А в іншому будинку, що на Драгоманова, 500 квадратних метрів горища також несподівано опинилося у приватних руках. Технічний поверх теоретично можна було б переробити на квартири чи художні студії й добряче із них заробляти. Але ж у співвласників будинку ніхто не питав, чи згодні вони, щоб їх отак просто обкрадали.

Оці 500 метрів горища на Драгоманова теж стали приватними на підставі ймовірно підробних документів. Адже коли мешканці забили на сполох, то нові власники почали показувати витяги із реєстру. А як відомості про приватну власність на горища там взагалі могли з'явитися?

Знову ж таки, їх вносили певні нотаріуси. Ймовірно, на підставі підроблених документів. Бо, коли почали розбиратися, у ланцюгу спливли заповіти та факт нібито купівлі технічних приміщень у забудовника, які той спростував. Згодом право власності було скасоване тими самим нотаріусами, бо просто злякалися та відмовилися від афери.

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Раніше ми розповідали, як на підставі підробних рішень суддів Дарницького суду понад 80 об'єктів нерухомості у столиці були викрадені з-під носа у реальних власників. Уявіть, у реєстрі за певним номером знаходиться рішення, наприклад, відчужити квартиру, а в архіві суду за цим самими номер може бути справа про розірвання шлюбу.

Перевірити це реально, але насправді дуже складно. І отакі підробки у реєстр вносив працівник Дарницького суду Олексій Медведєв. Аферу викрили, її наслідки неймовірні. Частину вдалося повернути власникам, а частину незаконно відчуженої нерухомості перепродавали по кілька разів.

А найвражаюче те, що покарання для пана Медведєва вилилося у звільнення з суду та смішні 17 тисяч гривень. Отака справедливість. Отже, реальність така, що лише пильність може врятувати нам усіх від халепи. Робіть висновки із цих історій і бережіть свою нерухомість.