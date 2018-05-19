Як Непоп провертає маніпуляції із бюджетних грошей

Про будні віртуоза столичних бюджетно-ремонтно-будівельних схем – Вячеслава Непопа та його перспективи і далі напружено працювати на благо киян.

Національне антикорупційне бюро, взялося за розслідування діяльності комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ". Це КП було засноване у 2001 році київською мерією, аби за бюджетний кошт зводити житлові будинки та обєкти соціальної інфраструктури. Ініціатором створення цього КП у ті роки виступив тодішній віце-мер Михайло Голиця. Ну, а столицею тоді керував Олександр Омельченко. Тоді ж при створенні "житлоінвестбуду" одразу і призначили керівника – пана Вячеслава Непопа.

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Нині ані Голиця, ані Омельченко – вже не такі високі чиновники у столиці, а от Непоп на теплому містечку стабільно працює вже майже 17 років. Дуже полюбляє пан Непоп та очолюване ним комунальне підприємство займатися ремонтами у дитячих садочках. Точніше – виступати посередником по розподілу бюджетних грошей та проводити тендери із не дуже надійними фірмами.

От приміром, ще восени ми перейнялися питанням ремонтів дитячих дошкільних закладів. Минулого року КМДА погодила на капремонт та утеплення 70-ти садочків 225 мільйонів гривень. І замовником робіт визначив комунальне підприємство "Житлоінвестбуд - УКБ".

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Мені ця тема особливо була цікавою – я знаходжусь по обидва боки барикад, адже моя дитина теж ходить до садочку у столиці. І теж щороку батькам розповідають про проблеми з бюджетним фінансуванням та необхідність особисто грошима долучатися до ремонту у дошкільному закладі – це і заміна вікон, і ремонт санвузлів, і придбання меблів. Причому суми некопійчані – по кілька тисяч із родини. Більшість мовчки дістають гроші, бо просто побоюються поганого ставлення до своїх дітей.



В'ячеслав Непоп

І от уявіть собі – факт: понад 200 мільйонів на ремонти гривень виділили з бюджету, на ті ж самі потреби ще зібрали готівку із батьків. Ну так зробіть же диво. І ось – наш журналіст пройшовся по об’єктах, які мали ремонтуватися. Нашому здивуванню та обуренню не було меж – тендери де на 5, де навіть на 10 мільйонів виконували фірми, які не мали ані потужностей, ані працівниіків, ані офісу за юридичною адресою.

На місцях – якісь неідентифіковані роботяги. Питання – навіщо утримувати за рахунок бюджету ціле комунальне підприємство, яке безконтрольно роздає підряди на десятки мільйонів фірмам-метеликам? Тоді восени від питань наших агентів – як розподіляються гроші та контролюються витрати та якість робітпан Непоп ухилився – знайти його не вдалося, наші журналістські запити лишилися без відповідей.

А це і не дивно, бо вже зараз, у травні, стало відомо що по одному з того списку прокуратура точно почало провадження. Обсяг робіт "житлоінвестбудівці" замовили на 7 мільйонів. Майже півтора мільйони заплатили фірмі, яку визнали переможцем. Але ж ніхто навіть і пальцем за ці гроші на об'єктів не поворухнув. Співпрацювати із прокуратурою по цьому питанню представники КП не дуже й то хотіли, тож доступ до документів ті витребували через суд.

Та хіба садочками єдиними? Діяльність очолюваної Непопом капешки за півроку знову дала нам нову тему для розслідування. В'ячеслав Непоп – не просто очільник комунального підприємства, він – депутат київради від фракції "Солідарність", а ще й – член земельної комісії Київради. Тож має вагомий вплив на розподіл земельних ділянок у Києві.



Михайло Голиця

Нас зацікавило одне з найсвіжіших розслідувань, яке веде поліція у справі "Житлоінвестбуду". Слідство встановило, що посадові особи комунального підприємства і Київського зоопарку, зловживаючи своїм службовим становищем і всупереч інтересам служби, почали підготовчі та будівельні роботи на території Київського зоопарку. КП, очолюване Непопом, розіграло три тендери на півмільярда гривень. Аби розпитати деталі розподілу цих грошей наші агенти напряму звернулись до очільника "житлоінвестбуду". І дивно – чиновник відмовився відповідати на будь-які питання. Аргументуючи це застудою та нежиттю. Вагомий аргумент для посадової особи аби не давати коментарів, правда ж?

А от НАБУ відкрила провадження за іншим фактом. Зокрема і по тому, що комунальне підприємство Непопа, яке вже по суті перетворилося на кишенькову структуру самого чиновника, розподіляє бюджетні гроші нераціонально і в інтересах наближених до його родини структур. Вигоди для міста утримувати таке комунальне підприємство – жодної. От приміром бюро розслідує як так сталося, що на території авіаційного університету звели комерційний об'єкт, а місту від того дісталися вершки та корінці.



Микола Негрич

Виділення землі погодила Київрада, але ж не за просто так. Планувалося, що будуватимуть висотку на користь міста та вишу. У попередньому договорі із замовником, яким був "Житлоінвестбуд" передбачалося, що доля НАУ у проекті складатиме 10% – це квартири та нежитлові приміщення. І що? Якимось дивом у додаткових угодах доля знизилась до 2%, а квартири у цьому будинку нині продаються за комерційною ціною. В результаті кількох юридичних маніпуляцій, місто і виш лишилися ні з чим. І без землі, і без соціального житла.

У повідомленнях НАБУ не йдеться про прізвища конкретних фігурантів, повідомляється лише, що під підозру потрапило керівництво комунального підприємства. Справу порушили за частиню 5. 191 сттатті кримінального кодексу – це привласнення, розтрата та заволодіння майном, внаслідок зловживань службовим становищем. Термін покарання – 3-12 років та заборона займати відповідні посади.

І те, що я розповіла – краплина в морі. Маніпуляції із бюджетними грошима, які провертають подібні КП, обраховуються мільярдами. А ж первинна мета створення комунальних підприємств завжди була геть іншою – це дохід для громад.

Наші розслідування неодноразово доводили, що КП – це корупційні структури, які годують не громади, а особисто наближених до них чиновників. І з цим варто завершувати. Живіть чесно і вчить цьому дітей. Лише так можна змінити країну на краще.