Як розгойдують по всій Україні хвилі сепаратизму

Тільки-но затихли сепаратистські пристрасті на Закарпатті, неспокійно стало і на північному рубежі країни – Чернігівщині.

Тема сьогоднішнього блогу – продовження однієї з історій, яку ми висвітлювали в одній із наших програм. Ми детально розбиралися – що відбувається на Закарпатті, чи справді незабаром його може чекати доля Донбасу?

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Адже новини звідти були дуже тривожні – кілька разів невідомі підпалювали офіс угорського товариства, однієї ночі розтрощили авто на угорських номерах, етнічні угорці навіть звернулись до місії ОБСЄ із проханням контролювати ситуацію у західному регіоні, бо нібито не почуваються там у небезпеці.

Розслідування наших агентів здебільшого довело, що насправді не такий страшний чорт, як його малюють. І ненависті між українцями та етнічними угорцями, що проживають на Закарпатті нема.

Тими випадками ретельно займалася служба безпеки. Здебільшого випади у бік угорців виявлялися спеціально спланованими провокаціями, керованими з Росії. Їхня мета – нагнати страху та створити інформаційний вибух з певним посилом.

Ще до таких явних провокацій на Закарпатті активно розігрували то мовне питання , то русинську тему, то згадували про референдум 1991 року, коли більшість закарпатців проголосували за автономію.

Зараз ця хвиля потроху затихла, але провокатори зайшли з іншого боку. Точніше з іншого рубежу. така сама історія - один в один повторюється нині на Чернгігівщині. В мережу виклали короткий ролик із побиттям якогось чоловіка. В кадрі авто з білоруським номером. Хлопці хапають чоловіка та мовтузять його. Ролик підписаний як "рейд на білорусів".

Блогери вже роздивилися до деталей це відео та дійшли висновку – це дешева постановка і фейк. У такий спосіб хтось просто намагається розповсюдити інформацію, що нібито на Чернігівщині білорусам перебувати дуже небезпечно.

А ось ще один шедевр:

Напад на білоруса

Теж ролик із провокаційною назвою "Білоруси полюбляють російський газ? Скуштуйте Український!" Тут невідомі пускають водієві в обличчя газ із балончика. Де відзняте відео, хто дійові особи, чи справді-то білоруси – невідомо. Але відео розійшлося по мережі. І стало підґрунтям для пліток та залякування білорусів.

Добре, що місцеві блогери провели розслідування та дослідили – відео викладене у ютубі з аккаунта такої собі організації "Чернігівський Тризуб". Акаути також є у "фейсбуці", "інстаграмі" та "твіттері". Тут повно націоналістичних картинок, простежується явно антисемістська спрямованість власників акаунтів. Але що це за організація, хто її засновники – невідомо.

Офіційно вона ніде не зареєстрована. Жодного обличчя на фото в акаунтах нема, хто їх веде та підтримує – загадка. Але очевидно одне – автори цих картинок та роликів хочуть створити враження, що це серйозно налаштована радикальна українська організація. А її члени не дозволять іноземцям почуватися на українській землі як удома.

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Цілком ймовірно, що Чернігівщина тепер – піддослідний регіон, в якому теж провокатори намагаються створити атмосферу, що вже де-не-де панує на Закарпатті. До, речі, у квітні СБУ вже повідомляла, що саме на півночі вже затримали провокаторів, які задіяні у низці подібних інцидентів. Приміром, робили антисемітські написи на стінах місцевої синагоги. Слідство довело, що це була спланована акція.



Росія вирощує сепаратизм на Закарпатті

Взагалі, Чернігівщина - благодатний регіон для таких цілей. Адже межує з Білорусією. Люди там навіть говорять зі специфічним акцентом, а якщо проїхатись по селах, що ближче до кордону - то взагалі ані російської ані української мови не почуєш.

Чернівчани та білоруси тісно переплетені, так само як і закарпатці з угорцями. Білоруси – постійні гості у Чернігові – приїжджають на великі закупи. Почуваються там, ніби удома. І от тепер після низки провокацій гадатимуть – чи не втраплять у чергову халепу.

Фейкові новини швидко розповсюдились мережею, їх підхопили чимало білоруських ресурсів. Але разом із спростуванням хвиля трохи стихла. Утім чи надовго?

На тому ж Закарпатті тему міжнаціональної неприязні розгойдують дуже активно. І як ми вже згадували – ниточки цих провокацій виводять на російський слід. Очевидно, спокій у сусідній державі не дає спокою східному сусідові. Тож нам, українцям, варто бути на сторожі