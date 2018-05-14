Як розгойдують по всій Україні хвилі сепаратизму

Тільки-но затихли сепаратистські пристрасті на Закарпатті, неспокійно стало і на північному рубежі країни – Чернігівщині.

Тема сьогоднішнього блогу – продовження однієї з історій, яку ми висвітлювали в одній із наших програм. Ми детально розбиралися – що відбувається на Закарпатті, чи справді незабаром його може чекати доля Донбасу?

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Адже новини звідти були дуже тривожні – кілька разів невідомі підпалювали офіс угорського товариства, однієї ночі розтрощили авто на угорських номерах, етнічні угорці навіть звернулись до місії ОБСЄ із проханням контролювати ситуацію у західному регіоні, бо нібито не почуваються там у небезпеці.

Розслідування наших агентів здебільшого довело, що насправді не такий страшний чорт, як його малюють. І ненависті між українцями та етнічними угорцями, що проживають на Закарпатті нема.

Тими випадками ретельно займалася служба безпеки. Здебільшого випади у бік угорців виявлялися спеціально спланованими провокаціями, керованими з Росії. Їхня мета – нагнати страху та створити інформаційний вибух з певним посилом.

Ще до таких явних провокацій на Закарпатті активно розігрували то мовне питання, то русинську тему, то згадували про референдум 1991 року, коли більшість закарпатців проголосували за автономію.

Зараз ця хвиля потроху затихла, але провокатори зайшли з іншого боку. Точніше з іншого рубежу. така сама історія - один в один повторюється нині на Чернгігівщині. В мережу виклали короткий ролик із побиттям якогось чоловіка. В кадрі авто з білоруським номером. Хлопці хапають чоловіка та мовтузять його. Ролик підписаний як "рейд на білорусів".

Блогери вже роздивилися до деталей це відео та дійшли висновку – це дешева постановка і фейк. У такий спосіб хтось просто намагається розповсюдити інформацію, що нібито на Чернігівщині білорусам перебувати дуже небезпечно.

А ось ще один шедевр:

Напад на білоруса

Теж ролик із провокаційною назвою "Білоруси полюбляють російський газ? Скуштуйте Український!" Тут невідомі пускають водієві в обличчя газ із балончика. Де відзняте відео, хто дійові особи, чи справді-то білоруси – невідомо. Але відео розійшлося по мережі. І стало підґрунтям для пліток та залякування білорусів.

Добре, що місцеві блогери провели розслідування та дослідили – відео викладене у ютубі з акаунта такої собі організації "Чернігівський Тризуб". Акаунти також є у "фейсбуці", "інстаграмі" та "твіттері". Тут повно націоналістичних картинок, простежується явно антисемістська спрямованість власників акаунтів. Але що це за організація, хто її засновники – невідомо.

Офіційно вона ніде не зареєстрована. Жодного обличчя на фото в акаунтах нема, хто їх веде та підтримує – загадка. Але очевидно одне – автори цих картинок та роликів хочуть створити враження, що це серйозно налаштована радикальна українська організація. А її члени не дозволять іноземцям почуватися на українській землі як удома.

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Цілком ймовірно, що Чернігівщина тепер – піддослідний регіон, в якому теж провокатори намагаються створити атмосферу, що вже де-не-де панує на Закарпатті. До, речі, у квітні СБУ вже повідомляла, що саме на півночі вже затримали провокаторів, які задіяні у низці подібних інцидентів. Приміром, робили антисемітські написи на стінах місцевої синагоги. Слідство довело, що це була спланована акція.



Росія вирощує сепаратизм на Закарпатті

Взагалі, Чернігівщина - благодатний регіон для таких цілей. Адже межує з Білорусією. Люди там навіть говорять зі специфічним акцентом, а якщо проїхатись по селах, що ближче до кордону - то взагалі ані російської ані української мови не почуєш.

Чернівчани та білоруси тісно переплетені, так само як і закарпатці з угорцями. Білоруси – постійні гості у Чернігові – приїжджають на великі закупи. Почуваються там, ніби удома. І от тепер після низки провокацій гадатимуть – чи не потраплять у чергову халепу.

Фейкові новини швидко розповсюдились мережею, їх підхопили чимало білоруських ресурсів. Але разом із спростуванням хвиля трохи стихла. Утім чи надовго?

На тому ж Закарпатті тему міжнаціональної неприязні розгойдують дуже активно. І як ми вже згадували – ниточки цих провокацій виводять на російський слід. Очевидно, спокій у сусідній державі не дає спокою східному сусідові. Тож нам, українцям, варто бути на сторожі