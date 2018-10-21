Як проходять перевірку судді-родичі "слуг Януковича"

Усім відомо, що просто так стати суддею практично неможливо. Керівництво Вищої кваліфікаційної комісії неодноразово натякало, що раніше посади суддів або купляли, або отримували завдяки протекції. Особливо це стосувалось родичів впливових суддів чи представників влади.

Судова реформа мала би зруйнувати це правило та звільнити тих, хто став суддею нечесно. А таких дійсно чимало. Усі вони зараз проходять перевірку і Кваліфікаційна комісія має право вносити подання про їх звільнення.

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Архітектором керованого "кривосуддя" Януковича був заступник його Адміністрації Андрій Портнов. Він же ж був членом Вищої ради юстиції. У грудні 2011 року Вища рада юстиції внесла подання про призначення суддями одразу двох близьких родичів Андрія Портнова – колишньої дружини Інни Белоконної та рідного брата діючої дружини Портнова – Андрія Секірського.

До речі, при вирішенні питання Секірського Портнов навіть не заявив собі відвід. Тобто він був призначений в умовах прямого конфлікту інтересів.

Портнов зараз у бігах, а от Секірський та Белоконна продовжують здійснювати правосуддя. Весною обоє проходили перевірку у Комісії і обоє успішно її пройшли, незважаючи на наведені громадськістю факти їх недоброчесності.

Усі пам’ятають як Янукович фактично узурпував владу завдяки рішенню повністю підконтрольного Конституційного Суду, головою якого був Анатолій Головін. Після Майдану його звільнено за порушення присяги.



Анатолій Головін

Один з синів Головіна очолював "Молоді Регіони" Київщини та був замміністра молоді та спорту в уряді Азарова. Невістка Анатолія Головіна Катерина працювала суддею у Донецьку. А у 2011 році її переводять до Господарського суду Києва, де тоді головував одіозний Артур Ємельянов. Окрім кар’єрного зростання, почав зростати і майновий стан. Суддя з чоловіком володіють земельною ділянкою в елітному районі під Києвом, яку у 2013 році придбано за 140 000 гривень.

На ньому розміщено будинок з прибудовами загальною площею понад 510 квадратних метрів, який вони, начебто, придбали за 580 000 гривень. Як судді вдалось придбати шикарний маєток за ціною однокімнатної квартири у спальному районі Києва – загадка. У родини Головіних є не лише здатність дешево придбавати коштовне майно, але й вигідно обмінювати старе майно на нове. Так чоловік судді зміг обміняти 66 метрів квадратних у старому будинку Донецька на 104 метри квадратних у новому елітному будинку у Києві.

Секрети таких феноменальних умінь судді могли бути розкриті на співбесіді у Комісії. Але це таки залишиться таємницею, бо співбесіда проводилась у закритому режимі. За її результатами Головіна визнана доброчесною і вже до пенсії продовжить спокійно вершити правосуддя.

У вересні 2010 року членом Вищої кваліфікаційної комісії став суддя Апеляційного суду Києва Дмитро Сокуренко. А вже через півтори роки його дочка Наталія Буша стала суддею Деснянського суду Києва.

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Батько був звільнений з Комісії у 2014 році і підлягав люстрації, а мачуха ще донедавна працювала під керівництвом нового голови Комісії Сергія Козьякова. У липні суддя Буша успішно пройшла оцінювання і рекомендована на довічне суддівство.

До речі, зовсім нещодавно на будинок Наталії Буші було вчинено розбійний напад. Цю жахливу новину судді одразу почали використовувати для обґрунтування необхідності закриття їх декларації. Мовляв, злочинці через моніторинг декларацій шукають собі жертву.

Зокрема, про це заявила суддя Верховного Суду Алла Лесько. Наталія Буша і дійсно проживає у розкішному будинку площею понад 530 квадратних метрів у центрі Києва. Проте цього будинку немає у декларації судді. Це не лише спростовує аргументи суддів, але й ставить питання про порушення антикорупційного законодавства Бушею.

Печерський суд вже давно став символом "кривосуддя", а його екс-голова Інна Отрош синонімом корумпованого судді, який готовий виконувати будь-які вказівки влади. Отрош не лише очолювала цей суд, але й була членом Вищої ради юстиції та головою Ради суддів.

Після перемоги Революції Гідності вона безслідно щезла і до сих пір місце її перебування невідоме. А от дочка Отрош, яку теж звати Інна Отрош до сих пір спокійно здійснює правосуддя у Господарському суді Києва.



Інна Отрош

Вона стала суддею у червні 2013 року, коли їй було всього 26 років. Спершу її призначено суддею Господарського суду Луганської області. Вже через 2 тижні після призначення вона просить перевести її у Київ і Янукович дуже швидко видає відповідний Указ. З вересня 13 року вона працює суддею Господарського суду Києва.

Після перемоги Майдану її призначення зацікавило прокуратуру. Було розпочато кримінальне розслідування, під час якого виявились дуже цікаві речі.

Зокрема, сумнівним є стаж пані Отрош. Університет, де вона начебто працювала, заперечив цей факт. А найцікавішим стало те, як пані Інна здавала іспит на суддю. Прокуратура встановила факти накрутки працівниками Комісії необхідних балів необхідним кандидатам. Ось те, про що так довго говорили лише припущеннями.

Здавалось би нарешті можна зруйнувати систему накруток та покарати винних. Проте новий голова Комісії Сергій Козьяков не лише не сприяв розслідуванню, а фактично блокував його. Оприлюднили лист слідчого, де він стверджує, що Комісія не надає відповіді на запити Генпрокуратури. Як наслідок, нікого таки не було покарано і зовсім немає певності чи Комісія не продовжує втручатись у систему та впливати на бали.

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Велика кількість питань і до майна Інни Отрош. При відсутності значних доходів та у доволі юному віці вона стала власницею трьох квартир у Києві загальною площею понад 380 квадратних метри, будинку під Києвом площею 456 квадратних метри, земельної ділянки і, звичайно, "Лексуса".

А ще пані Інна дуже специфічно спілкується з журналістами. Вона проходила перевірку у липні і Комісія не знайшла підстав для її звільнення, але вирішила зробити перерву до кращих часів.

Ще одна дуже яскрава зірка з того ж Господарського суду Києва – Вікторія Василівна Джарти. Це дочка покійного, колись дуже впливового і дуже наближеного до Януковича Василя Джарти. А ще вона дружина екс-депутата від Партії Регіонів Валерія Омельченка, який прославився голосуванням за диктаторські закони 16 січня.

Суддя не приховувала, що завдячує своїм місцем у Києві саме приходом до влади Віктора Януковича. "Нова влада – нова робота" – коментувала Джарти своє переведення до Києва вже через два місяці після того, як Янукович став Президентом. Окрім очевидного протекціонізму, суддя Вікторія Джарти відома своїм показним розкішним стилем життя та величезними статками.



Вікторія Джарти

Вона задекларувала: будинок під Києвом площею 611 квадратних метри, три квартири загальною площею майже 700 квадратних метрів, апартаменти у Криму площею 172 квадратних метри, дві земельні ділянки у Києві, автомобіль "Бентлі" та "Рендж Ровер", а також коштовні годинники і, звісно, сумочки.

Вона проходила люстраційну перевірку щодо майна і знаєте як її пройшла ? Просто нічого не відповіла на запит податкової щодо джерел походження майна. І цього виявилось достатньо для того, щоб успішно пройти люстрацію.

Схоже за таким же ж принципом відбувається перевірка судді Джарти Кваліфікаційною комісією. Наразі Комісія оголосила перерву в оцінюванні. Мабуть, чекають пояснень, як і податкова, щоб потім визнати її цілком доброчесною. А щоб ні у кого питань не виникало – співбесіду вирішили закрити. І ви ніколи не дізнаєтесь чи запитували у Вікторії Джарти, за які кошти вона придбала Бентлі і що вона на це відповіла.

Чекає на співбесіду і суддя Харківського окружного адміністративного суду – Ізовітова-Вакім Олена Василівна. Це дочка багаторічного члена і екс-керівника Вищої ради юстиції Лідії Павлівни Ізовітової, яка наразі очолює Національну асоціацію адвокатів України. Дочка Ізовітової стала суддею саме у час головування її матері у Вищій раді юстиції. Під час Майдану вона забороняла мирні зібрання у Харкові, але уникла будь-якого покарання. Очевидно, що оцінювання вона також пройде без проблем.



Ізовітова-Вакім Олена

Таким чином, незважаючи на факти недоброчесності та очевидний протекціонізм при призначенні на посади суддів, Комісія не звільнила жодного родича одіозних чиновників часів Януковича.

Комісія їх береже, бо вони є частиною керованого правосуддя, яке так хоче отримати і чинна влада. Тому більшість боротьби за чесні суди ще попереду, але справедливість однозначно переможе.