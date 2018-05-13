Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов

В Украине заблокирован закон об образовании Антикоррупционного суда. Установлены мошеннические тарифы и уничтожается конкуренция при продаже газа. Опять разворовываются десятки миллиардов гривен, которые мы с Вами платим на содержание дорог. Ответ на то, почему все именно так, очень прост – Генеральный прокурор слушается не нас с вами, а олигархов.

Олигархи контролируют большинство членов парламента и правительство. Президент – сам олигарх. Он заработал миллиарды, находясь на должностях, где Конституция запрещает заниматься бизнесом. Есть 3 решения, которые мы предлагаем, чтобы Вы, а не Порошенко, Ахметов, Фирташ, Коломойский – далее по списку – контролировали Генпрокурору, Парламент, Правительство и Президента.

Читайте также: Нападение на Вербича: кого в это время охраняли подчиненные Авакова

Во-первых. Надо отправить управлять своей общиной, регионом, государством как можно больше порядочных людей. Когда я шел в политику, спросил Любомира Гузара, который тогда еще был жив: "А может политика быть не грязной?". Мудрец ответил: "Политика может быть даже святой". Я сейчас в каждом городе, городке, селе, где бываю, обязательно поддерживаю людей, которые идут служить своим соседям. Нет региона, где после Евромайдана, во время Войны за Независимость не проявились такие люди. Их надо выявлять и выгонять во власть.

Второе решение, которое этому поможет. Олигархи серьезно инвестируют в обман Вас. Они дают своим представителям сотни миллионов гривен на политическую рекламу. Эти все поздравления с Новым Годом, Рождеством, Пасхой на самом деле делаются лицами в грехе за украденные деньги. Еще больше рекламы для продажных политиков приобретается во время избирательных кампаний. Я выступаю за полный запрет политической рекламы. Настоящий политик не колбаса и не конфета. Мы открыли для Вас декларации всех должностных лиц прежде всего, чтобы Вы не позволяли себя обмануть. Если кандидат или уже действующий политик не может объяснить свое имущество, его надо отправлять подальше. В Антикоррупционное бюро.

Читайте также: Достойный пример: кто из коллег помог разоблачить судью, который откровенно защищал интересы Фирташа

И третье решение, которое поможет привести к власти добродетельных людей. Правила выборов парламента надо изменить так, чтобы люди голосовали и за партию, и за конкретного кандидата, которого они хотят видеть депутатом от этой партии. Эта система называется "открытые списки партий". Прошлой осенью с помощью уличного давления мы добились принятия этого решения Верховной Радой. На этой неделе снова будем давить, чтобы оно прошло в целом. Тогда будет двойная ответственность перед Вами: партии, за которую Вы проголосуете, и депутата от этой партии, которому Вы делегируете Ваш голос.

Главное, чтобы как тот французский король, Вы не забывали: "Государство – это вы".