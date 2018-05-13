Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів

В Україні заблокований закон про утворення Антикорупційного суду. Встановлені шахрайські тарифи і нищиться конкуренція при продажі газу. Знову розкрадаються десятки мільярдів гривень, які ми з Вами сплачуємо на утримання доріг. Відповідь на те, чому все саме так дуже проста – Генеральний прокурор слухається не нас з Вами, а олігархів.

Олігархи контролюють більшість членів парламенту і уряд. Президент – сам олігарх. Він заробив мільярди, перебуваючи на посадах, де Конституція забороняє займатися бізнесом. Є 3 рішення, які ми пропонуємо, щоб Ви, а не Порошенко, Ахмєтов, Фірташ, Коломойський – далі по списку – контролювали Генпрокурора, парламент, уряд та президент.

По-перше. Треба відправити керувати своєю громадою, регіоном, державою якомога більше порядних людей. Коли я йшов у політику, запитав у Любомира Гузара, який тоді ще був живий: "А чи може політика бути не брудною?". Мудрець відповів: "Політика може бути навіть святою". Я зараз у кожному місті, містечку, селі, де буваю, обов'язково підтримую людей, які йдуть служити своїм сусідам. Нема регіону, де після Євромайдану, під час Війни за Незалежність не проявилися такі люди. Їх треба виявляти і виганяти у владу.

Друге рішення, яке цьому допоможе. Олігархи серйозно інвестують в ошуканство Вас. Вони дають своїм представникам сотні мільйонів гривень на політичну рекламу. Оці всі привітання з Новим Роком, Різдвом, Великоднем насправді робляться посадовцями у гріху за украдені гроші. Ще більше реклами для продажних політиків купується під час виборчих кампаній. Я виступаю за повну заборону політичної реклами. Справжній політик не ковбаса, і не цукерка. Ми відкрили для Вас декларації всіх посадовців, насамперед, щоб Ви не дозволяли себе ошукати. Якщо кандидат чи вже діючий політик не може пояснити своє майно, його треба відправляти подалі. До Антикорупційного бюро.

І третє рішення, яке допоможе привести до влади доброчесних людей. Правила виборів парламенту треба змінити так, щоб люди голосували і за партію, і за конкретного кандидата, якого вони хочуть бачити депутатом від цієї партії. Ця система називається "відкриті списки партій". Минулої осені за допомогою вуличного тиску ми домоглися ухвалення цього рішення Верховною Радою за основу. Цього тижня знову будемо тиснути, щоб воно пройшло в цілому. Тоді буде подвійна відповідальність перед Вами: партії, за яку Ви проголосуєте, і депутата від цієї партії, якому Ви делегуєте Ваш голос.

Головне, щоб як той французський король, Ви не забували: "Держава – це Ви".