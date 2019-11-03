22:28
3 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Informnapalm
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)

      Informnapalm 262 Читати новину українською

      Російська окупація Криму почалась майже шість років тому. Деякі деталі цієї операції досі залишаються не розслідуваними, а керівництво Росії й учасники захоплення Криму не покарані.

      "Український кіберальянс" (УКА) отримав доступ до унікальних даних, які можуть допомогти суттєво доповнити список учасників воєнної кампанії загарбання Криму.

      Читайте также: Рідні російських армійців "зливають" докази їх злочинів в Україні

      InformNapalm спробував перевірити дані з допомогою розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) і сьогодні представляємо результати своєї роботи. 

      1097 скелетів у комірчині військової частини №27777

      УКА передав нам два текстових документи, вилучених з пошти Олександра Олександровича Попова, начальника продовольчої служби тилу військової частини №27777 Південного військового округу РФ.


      Олександр Попов

      Обидва документи стосуються цілком безневинної теми – забезпечення харчування військовослужбовців. Та все не так просто, як здається на перший погляд.

      Перший документ оформлений 6 березня 2014 року. Це – виписка з наказу №48 військової частини №27777, в якій мовиться: 

      Нижченазваних військовослужбовців батальйону спеціального призначення вважати з 7 березня 2014 року такими, що відбули для виконання бойового завдання, видати сухий пайок терміном на 11 діб з 7 по 17 березня.

      Далі йде перелік 202 військовослужбовців. Другий документ — також виписка з наказу по військовій частині №27777 під номером 53. Оформлена вона 14 березня 2014 року: 

      Нижченазваним військовослужбовцям військової частини №27777, 63354, 29202, що відбули для виконання бойового завдання, видати сухий пайок терміном на 3  доби з 16 березня по 18 березня 2014 року.

      Далі йде перелік з 891 прізвища. Виникає природне запитання: яке бойове завдання збираються виконувати майже 1100 осіб, 202 з яких входять до складу батальйону спецпризначення? Росія ж наче ні з ким не воювала у березні 2014 року – принаймні так стверджувало керівництво країни.

      Важливо! Обидва інтервали прекрасно вкладаються в дати проведення операції захоплення Криму. Логічно припустити, що люди в обох списках насправді брали участь у воєнній агресії проти України.

      Опрацювати список з 1097 осіб не так просто, як здається на перший погляд. І нарешті настав той день, коли ми можемо похвалитися результатами своєї пекельної роботи.

      Щоб вам було зручно, ми зробили таблицю з можливістю сортування і пошуку по всіх 1097 військовослужбовцях з обох списків. Туди ми внесли всю найбільш значущу інформацію, яку ми змогли знайти по кожному з них.

      Російська окупація Криму: фото-, відеодокази

      Поки ми шукали інформацію в мережі, дізналися багато нового про участь 18 ОМСБр в окупації українського Криму. По-перше, судячи з фотографій, військовослужбовців перекидали в Крим відразу кількома шляхами.

      Найбільше світлин було зроблено на цивільному автомобільному поромі "Микола Аксененко".


      Фото з порому "Микола Аксененко"


      Фото з порому "Микола Аксененко"

      Хоч більшість фото були завантажені пізніше інтервалу 20.02 – 20.03, важливо звернути увагу на такі деталі:

      ► військовослужбовці одягнені в нестатутну форму без знаків розрізнення;
      ► на багатьох фото військові тримають у руках автоматичну зброю;
      ► фотографії одного й того самого порому є в профілях цілої групи військовослужбовців, до того ж на кількох фотографіях групи військовиків;
      ► військові тепло вдягнені, більшість у шапках, що виключає можливість зйомки влітку.

      Читайте также: Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини

      Потім пішли масово фото російських окупантів вже безпосередньо з Криму. А тепер найцікавіше: 13 березня 2014 року на ютубі з'явилося відео з подіями 12 березня. На ньому знято колону бойової техніки, що рухається приблизно о 5:00 трасою Керч – Феодосія.

      Рух колони бойової техніки в Криму: дивіться відео


      У цій колоні ми знову бачимо БТР-82А. Це цікаве тим, що БТР-82А — глибока російська модернізація БТР-80. Модель почали постачати в частини російської армії з 2011 року.

      Збройні сили України таку техніку в Росії не купляли, в Україні немає таких зразків. Це прямий доказ того, що Москва перекидала в Крим не тільки особовий склад, а й військову техніку.

      Якщо переглянути відео у сповільненому режимі й уважно придивитися, можна побачити, що номери на техніці зафарбовані.


      Номери на військовій техніці – зафарбовані

      Ось таким прикладом волонтерської співпраці для нашого ворога було нанесено доволі потужний удар. Запам'ятайте: в Придністров'ї в росіян були "добровольці-козаки", у Чечні – "єльцинські солдати", у Грузії – "миротворці", в Криму – "вежливые люди", а на Донбасі – "зелені чоловічки".

      Читайте также: "Колискова для ворога" чи сезонне загострення – шокуючі факти самогубств російських офіцерів

      Спільне у них одне – безликість. Оскільки за цими термінами вони просто ховають військових злочинців. А от коли ми їх показуємо світу з іменами, прізвіщами, військовими посадами та званнями – вони починають боятись.

      Оскільки ці злочини – без терміну давності. За них їм таки прийдеться нести покарання, і ми маємо надію, що це буде доволі скоро.

      blog_ava
      В Одесской области нашли мертвой пропавшую 14-летнюю девочку: полиция задержала 15-летнего парня
      сегодня
      1293
      Автор: Михаил Макарук
      Теги: Новости Украины Оружие Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Видеоблоги Informnapalm
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 ноября: годовщина смерти Гандзюк и новый скандал с Кивой
      сегодня , 22:10 Главные новости 3 ноября: годовщина смерти Гандзюк и новый скандал с Кивой
      Ірина Вихрущ 11
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      сегодня , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 166
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      сегодня , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 262
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      сегодня , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 168
      Самые смешные мемы недели: Яременко в комнате извращений и Хэллоуин в Украине
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Яременко в комнате извращений и Хэллоуин в Украине
      Ірина Вихрущ 205
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук