Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)

Російська окупація Криму почалась майже шість років тому. Деякі деталі цієї операції досі залишаються не розслідуваними, а керівництво Росії й учасники захоплення Криму не покарані.

"Український кіберальянс" (УКА) отримав доступ до унікальних даних, які можуть допомогти суттєво доповнити список учасників воєнної кампанії загарбання Криму.

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InformNapalm спробував перевірити дані з допомогою розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) і сьогодні представляємо результати своєї роботи.

1097 скелетів у комірчині військової частини №27777

УКА передав нам два текстових документи, вилучених з пошти Олександра Олександровича Попова, начальника продовольчої служби тилу військової частини №27777 Південного військового округу РФ.



Олександр Попов

Обидва документи стосуються цілком безневинної теми – забезпечення харчування військовослужбовців. Та все не так просто, як здається на перший погляд.

Перший документ оформлений 6 березня 2014 року. Це – виписка з наказу №48 військової частини №27777, в якій мовиться:

Нижченазваних військовослужбовців батальйону спеціального призначення вважати з 7 березня 2014 року такими, що відбули для виконання бойового завдання, видати сухий пайок терміном на 11 діб з 7 по 17 березня.

Далі йде перелік 202 військовослужбовців. Другий документ — також виписка з наказу по військовій частині №27777 під номером 53. Оформлена вона 14 березня 2014 року:

Нижченазваним військовослужбовцям військової частини №27777, 63354, 29202, що відбули для виконання бойового завдання, видати сухий пайок терміном на 3 доби з 16 березня по 18 березня 2014 року.

Далі йде перелік з 891 прізвища. Виникає природне запитання: яке бойове завдання збираються виконувати майже 1100 осіб, 202 з яких входять до складу батальйону спецпризначення? Росія ж наче ні з ким не воювала у березні 2014 року – принаймні так стверджувало керівництво країни.

Важливо! Обидва інтервали прекрасно вкладаються в дати проведення операції захоплення Криму. Логічно припустити, що люди в обох списках насправді брали участь у воєнній агресії проти України.

Опрацювати список з 1097 осіб не так просто, як здається на перший погляд. І нарешті настав той день, коли ми можемо похвалитися результатами своєї пекельної роботи.

Щоб вам було зручно, ми зробили таблицю з можливістю сортування і пошуку по всіх 1097 військовослужбовцях з обох списків. Туди ми внесли всю найбільш значущу інформацію, яку ми змогли знайти по кожному з них.

Російська окупація Криму: фото-, відеодокази

Поки ми шукали інформацію в мережі, дізналися багато нового про участь 18 ОМСБр в окупації українського Криму. По-перше, судячи з фотографій, військовослужбовців перекидали в Крим відразу кількома шляхами.

Найбільше світлин було зроблено на цивільному автомобільному поромі "Микола Аксененко".



Фото з порому "Микола Аксененко"



Фото з порому "Микола Аксененко"

Хоч більшість фото були завантажені пізніше інтервалу 20.02 – 20.03, важливо звернути увагу на такі деталі:

► військовослужбовці одягнені в нестатутну форму без знаків розрізнення;

► на багатьох фото військові тримають у руках автоматичну зброю;

► фотографії одного й того самого порому є в профілях цілої групи військовослужбовців, до того ж на кількох фотографіях групи військовиків;

► військові тепло вдягнені, більшість у шапках, що виключає можливість зйомки влітку.

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Потім пішли масово фото російських окупантів вже безпосередньо з Криму. А тепер найцікавіше: 13 березня 2014 року на ютубі з'явилося відео з подіями 12 березня. На ньому знято колону бойової техніки, що рухається приблизно о 5:00 трасою Керч – Феодосія.



Рух колони бойової техніки в Криму: дивіться відео



У цій колоні ми знову бачимо БТР-82А. Це цікаве тим, що БТР-82А — глибока російська модернізація БТР-80. Модель почали постачати в частини російської армії з 2011 року.

Збройні сили України таку техніку в Росії не купляли, в Україні немає таких зразків. Це прямий доказ того, що Москва перекидала в Крим не тільки особовий склад, а й військову техніку.

Якщо переглянути відео у сповільненому режимі й уважно придивитися, можна побачити, що номери на техніці зафарбовані.



Номери на військовій техніці – зафарбовані

Ось таким прикладом волонтерської співпраці для нашого ворога було нанесено доволі потужний удар. Запам'ятайте: в Придністров'ї в росіян були "добровольці-козаки", у Чечні – "єльцинські солдати", у Грузії – "миротворці", в Криму – "вежливые люди", а на Донбасі – "зелені чоловічки".

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Спільне у них одне – безликість. Оскільки за цими термінами вони просто ховають військових злочинців. А от коли ми їх показуємо світу з іменами, прізвіщами, військовими посадами та званнями – вони починають боятись.

Оскільки ці злочини – без терміну давності. За них їм таки прийдеться нести покарання, і ми маємо надію, що це буде доволі скоро.