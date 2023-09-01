Голодомор 1932 – 1933 годов – одна из самых жутких страниц в истории Украины. Тогда советские власти убили миллионы украинцев. У целых семей забрали даже малейший шанс на спасение. В то же время террористические власти СССР традиционно делали все, чтобы стереть упоминания о своих зверствах, напоминает 24 Канал.

Обратите внимание Убит потенциал: как Голодомор изменил судьбу украинского народа

Только в 80-х годах ХХ века была создана Международная комиссия по расследованию Голодомора. Ее появление инициировал Всемирный конгресс свободных украинцев. Исследования проходили под председательством юриста Якоба Сундберга. Настоящий профессионал своего дела он пытался найти истину среди темной российской пропаганды.

Как Россия умалчивала Голодомор

Чтобы подавить украинское национально-освободительное движение убийца Сталин и его кровожадные приспешники организовали искусственный голод. Он унес жизни не менее 4 миллионов украинцев.

Предвестником Голодомора стал так называемый закон "о 5 колосьях". Фактически люди больше не могли распоряжаться собственной едой. Во время обысков у крестьян забирали последнее. Тем временем зерно вывозили из Украины вагонами, обрекая людей на голодную смерть. Крестьянам даже запрещали покупать хлеб в магазинах. Взрослые и дети буквально пухли от голода. Так, Украина потеряла целые поколения живых и нерожденных.

Между тем, мир вообще мало что знал о событиях в Украине.

В то же время, российские власти сделали все, чтобы скрыть очередное свое преступление. Большинство документов – до сих пор под грифом "секретно".

Как Сундберг изменил отношение мира к Голодомору

В 1988 – 1990 годах амбициозен и полон желания узнать правду Сундберг возглавил Международную комиссию по расследованию голода в Украине. Она функционировала в Канаде. Проводилось множество исследования. К ним приобщились самые выдающиеся правоведы своего времени, обладавшие авторитетом по всему миру.

Автором отчета-вывода работы комиссии, обнародованного в ноябре 1989 года, стал Сундберг. Он разоблачил жестокую реальность, созданную на украинских землях советской властью. В частности, рассказал, что предпосылками голода в Украине стала коллективизация и желание обуздать "традиционный украинский национализм". Последней каплей на пути к массовой трагедии стали чрезмерные хлебозаготовки, инициированные Москвой.

В общем, среди причин Голодомора выделили :

коллективизацию;

взыскание налога за хлеб;

выступление против так называемых "кулаков";

антинародные деяния.

Правоведы отметили национальную составляющую террора. Голодомор Украины 1032-1933 годов признали геноцидом.

Власть СССР – ответственная за голод

В своем отчете Сундберг отмечает, что именно советские власти несут ответственность за искусственно созданный голод в Украине. Москва скрывала данные, в то же время комиссия пришла к выводу, что жертвами Голодомора стали не менее 4,5 миллиона украинцев.

Так Сундберг стал автором правового заключения о Голодоморе как геноциде еще в 1980-е годы. За свою деятельность он получил орден "За заслуги" III степени от посла Украины в Швеции.

Зимой 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа. Резолюцию поддержали 507 депутатов. Все большее число стран мира также признают Голодомор геноцидом. Без сомнения, в этом заслуга и Сундберга.