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Отчет главы Нацбанка в Раде: о чем говорил Яков Смолий

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Отчет Якова Смолия в Раде 13 мая 2020 – о чем говорил глава Нацбанка
Яков Смолий / dpa

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий 13 мая во время внеочередного заседания выступил с отчетом НБУ. Он также ответил на вопросы депутатов о ситуации с банковской сферой.

Глава НБУ во время часа вопросов к правительству рассказал о влиянии коронавируса на банковскую сферу, сообщает 24 канал.

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Отчет главы НБУ: главное

  • Яков Смолий подчеркнул коронавирусный кризис состоялся без банкротств банков, огромного роста инфляции, катастрофического падения международных резервов и длинных очередей возле банкоматов. По его словам, баланс доверия к Нацбанку вдвое вырос в марте и апреле.

Сегодня банковская система не бремя для экономики, а ее спасательный круг. Мы не спасаем ее, она спасает экономику,
– отметил Яков Смолий.

НБУ определил 4 приоритета во время пандемии:

  • Сохранение здоровья людей, которые пользуются финансовыми услугами. А также тех, кто имеет дело только с наличными.
  • Обеспечение бесперебойной работы банков во время карантина.
  • Поддержание экономики деньгами во время кризиса.
  • Создание условий для быстрого роста экономики после окончания карантина.
  • По словам Смолия, НБУ это все удалось даже без введения каких-либо болезненных для населения ограничений. В целом за два месяца учетная ставка сократилась с 11% до 8%. Это самая низкая учетная ставка в истории независимой Украины.
  • Также было введено долгосрочное финансирование банков на срок от 1 до 5 лет. Отныне бизнес, по мнению Смолия, получит деньги не только на краткосрочные потребности, но и на масштабные бизнес-проекты.
  • Банковская система сегодня имеет высокую ликвидность – около 200 миллиардов гривен.
  • Нацбанк также запретил банкам вводить какие-либо ограничения на снятие депозитов.
  • Банки имеют достаточно средств, а 96% банкоматов работают в обычном режиме.

Обратите внимание! НБУ обнародовал инфляционный отчет по прогнозу развития экономики. Среди неутешительных прогнозов – сокращение ВВП на 11% во втором квартале. Для сравнения, в I квартале 2020 года падение реального ВВП составило лишь 0.5%. 

фінансові полегшення
Финансовые облегчения во время карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус в Украине Верховная Рада Новости Украины Банки Яков Смолий НБУ
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