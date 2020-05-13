Отчет главы Нацбанка в Раде: о чем говорил Яков Смолий

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий 13 мая во время внеочередного заседания выступил с отчетом НБУ. Он также ответил на вопросы депутатов о ситуации с банковской сферой.

Глава НБУ во время часа вопросов к правительству рассказал о влиянии коронавируса на банковскую сферу, сообщает 24 канал.

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Отчет главы НБУ: главное

Яков Смолий подчеркнул коронавирусный кризис состоялся без банкротств банков, огромного роста инфляции, катастрофического падения международных резервов и длинных очередей возле банкоматов. По его словам, баланс доверия к Нацбанку вдвое вырос в марте и апреле.

Сегодня банковская система не бремя для экономики, а ее спасательный круг. Мы не спасаем ее, она спасает экономику,

– отметил Яков Смолий.

НБУ определил 4 приоритета во время пандемии:

Сохранение здоровья людей, которые пользуются финансовыми услугами. А также тех, кто имеет дело только с наличными.

Обеспечение бесперебойной работы банков во время карантина.

Поддержание экономики деньгами во время кризиса.

Создание условий для быстрого роста экономики после окончания карантина.

По словам Смолия, НБУ это все удалось даже без введения каких-либо болезненных для населения ограничений. В целом за два месяца учетная ставка сократилась с 11% до 8%. Это самая низкая учетная ставка в истории независимой Украины.

Это самая низкая учетная ставка в истории независимой Украины. Также было введено долгосрочное финансирование банков на срок от 1 до 5 лет. Отныне бизнес, по мнению Смолия, получит деньги не только на краткосрочные потребности, но и на масштабные бизнес-проекты.

Банковская система сегодня имеет высокую ликвидность – около 200 миллиардов гривен.

Нацбанк также запретил банкам вводить какие-либо ограничения на снятие депозитов.

Банки имеют достаточно средств, а 96% банкоматов работают в обычном режиме.

Обратите внимание! НБУ обнародовал инфляционный отчет по прогнозу развития экономики. Среди неутешительных прогнозов – сокращение ВВП на 11% во втором квартале. Для сравнения, в I квартале 2020 года падение реального ВВП составило лишь 0.5%.



Финансовые облегчения во время карантина / Инфографика 24 канала