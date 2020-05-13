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Звіт глави Нацбанку в Раді: про що говорив Яків Смолій

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Звіт Якова Смолія в Раді 13 травня 2020 – про що говорив глава Нацбанку
Яків Смолій / dpa

Глава Нацбанку України Яків Смолій 13 травня під час позачергового засідання виступив зі звітом НБУ. Він також відповів на запитання депутатів щодо ситуації з банківською сферою.

Глава НБУ під час години запитань до уряду розповів про вплив коронавірусу на банківську сферу, повідомляє 24 канал.

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Звіт глави НБУ: головне

  • Яків Смолій наголосив, що коронавірусна криза відбулась без банкрутств банків, величезного росту інфляції, катастрофічного падіння міжнародних резервів і довгих черг поблизу банкоматів. За його словами, баланс довіри до Нацбанку вдвічі зріс у березні та квітні.

Сьогодні банківська система не тягар для економіки, а її рятувальний круг. Ми не рятуємо її, вона рятує економіку,
​– наголосив Яків Смолій.

НБУ визначив 4 пріорітети під час пандемії:

  • Збереження здоров'я людей, які користуються фінансовими послугами. А також тих хто має справу лише з готівкою.
  • Забезпечення безперебійної роботи банків під час карантину.
  • Підтримання економіки грошами під час кризи.
  • Створення умов для швидкого зростання економіки після закінчення карантину.
  • За словами Смолія, НБУ це все вдалося навіть без введень жодних болючих для населення обмежень. Загалом за два місяці облікова ставка скоротилася з 11% до 8%. Це найнижча облікова ставка в історії незалежної України.
  • Також було запроваджено довгострокове фінансування банків на термін від 1 до 5 років. Відтепер бізнес, на думку Смолія, отримає гроші не лише на короткострокові потреби, а й на масштабні бізнесові проєкти.
  • Банківська система має сьогодні високу ліквідність – близько 200 мільярдів гривень.
  • Нацбанк також заборонив банкам вводити будь-які обмеження на зняття депозитів.
  • Банки мають достатньо коштів, а 96% банкоматів працюють в звичайному режимі.

Зверніть увагу! НБУ оприлюднив інфляційний звіт щодо прогнозу розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі. Для порівняння, у I кварталі 2020 року падіння реального ВВП становило лише 0.5%.

фінансові полегшення
Фінансові полегшення під час карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Верховна Рада Коронавірус в Україні Банки Яків Смолій НБУ
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