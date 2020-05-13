Звіт глави Нацбанку в Раді: про що говорив Яків Смолій

Глава Нацбанку України Яків Смолій 13 травня під час позачергового засідання виступив зі звітом НБУ. Він також відповів на запитання депутатів щодо ситуації з банківською сферою.

Глава НБУ під час години запитань до уряду розповів про вплив коронавірусу на банківську сферу, повідомляє 24 канал.

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Звіт глави НБУ: головне

Яків Смолій наголосив, що коронавірусна криза відбулась без банкрутств банків, величезного росту інфляції, катастрофічного падіння міжнародних резервів і довгих черг поблизу банкоматів. За його словами, баланс довіри до Нацбанку вдвічі зріс у березні та квітні.

Сьогодні банківська система не тягар для економіки, а її рятувальний круг. Ми не рятуємо її, вона рятує економіку,

​– наголосив Яків Смолій.

НБУ визначив 4 пріорітети під час пандемії:

Збереження здоров'я людей, які користуються фінансовими послугами. А також тих хто має справу лише з готівкою.

Забезпечення безперебійної роботи банків під час карантину.

Підтримання економіки грошами під час кризи.

Створення умов для швидкого зростання економіки після закінчення карантину.

За словами Смолія, НБУ це все вдалося навіть без введень жодних болючих для населення обмежень. Загалом за два місяці облікова ставка скоротилася з 11% до 8% . Це найнижча облікова ставка в історії незалежної України.

. Це найнижча облікова ставка в історії незалежної України. Також було запроваджено довгострокове фінансування банків на термін від 1 до 5 років. Відтепер бізнес, на думку Смолія, отримає гроші не лише на короткострокові потреби, а й на масштабні бізнесові проєкти.

Банківська система має сьогодні високу ліквідність – близько 200 мільярдів гривень .

. Нацбанк також заборонив банкам вводити будь-які обмеження на зняття депозитів .

. Банки мають достатньо коштів, а 96% банкоматів працюють в звичайному режимі.

Зверніть увагу! НБУ оприлюднив інфляційний звіт щодо прогнозу розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі. Для порівняння, у I кварталі 2020 року падіння реального ВВП становило лише 0.5%.



Фінансові полегшення під час карантину / Інфографіка 24 каналу