Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что в последнее время произошло много важных событий, которые бьют по Путину и его режиму.

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Почему Путин снова заговорил о "переговорах"

Как отметил Яковенко, конечно, никаких адекватных переговоров Путин не хочет делать. Ему нужна капитуляция Украины и ее территории.

В последнее время произошло много ситуаций, которые ударили по диктатору. Тут речь идет как о соглашениях по безопасности, которые заключает Украина, так и о решении G7 о 50 миллиардах для Украины из доходов от российских активов. Не стоит забывать и о разрешениях бить по России западным оружием, но с определенными ограничениями.

Нокаутирующим ударом были санкции от Минфина США. Там есть несколько сотен юридических и физических лиц. Но главное – московская биржа. Уже были моментальные последствия. Но держать этот "удар" им будет также сложно в будущем. Фактически из России уходит доллар и евро. Остался только юань. Но его курс определяет компартия Китая. Россия оказалась под властью китайской компартии,

– отметил Яковенко.

Заявления Путина: коротко