Об этом на первом пленарном заседании Глобального саммита мира заявил Владимир Зеленский. Президент сказал, когда именно план по завершению войны покажут России, передает 24 Канал.

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Когда России покажут план действий

Глава государства подчеркнул, что на Саммите нет России, потому что, если бы она была заинтересована в мире, войны бы не было. Также добавил, что сейчас мир должен вместе решать, что именно означает справедливый мир для мира, каким образом он должен быть достигнут действительно длительно. Основой для нас является Устав ООН.

А потом, когда план действий будет уже на столе, всеми согласован и понятен для всех народов, он будет озвучен и представителям России. И чтобы на втором Саммите мира мы смогли зафиксировать реальное окончание войны. Сейчас же мы начинаем этот путь,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, вместе мы должны доказать, что объединенный мир является миром мира, который умеет действовать правильно.

Прямых переговоров с Россией не будет