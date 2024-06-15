Про це на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру заявив Володимир Зеленський. Президент сказав, коли саме план щодо завершення війни покажуть Росії, передає 24 Канал.

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Коли Росії покажуть план дій

Глава держави наголосив, що на Саміті немає Росії, бо, якби вона була зацікавлена в мирі, війни б не було. Також додав, що зараз світ повинен разом вирішувати, що саме означає справедливий мир для світу, яким чином він має бути досягнутий справді довготривало. Основою для нас є Статут ООН.

А потім, коли план дій буде вже на столі, усіма погоджений і зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представникам Росії. І щоб на другому Саміті миру ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни. Зараз же ми починаємо цей шлях,

– заявив Зеленський.

Президент підкреслив, разом ми маємо довести, що об'єднаний світ є світом миру, який вміє діяти правильно.

Прямих переговорів з Росією не буде