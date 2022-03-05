Тотальный Майдан
Пусть тогда приезжают в наши города и живут с нами. Поддерживают военных, терроборонцев, просто всех. Как это было на Майдане?
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Вся страна должна стать таким Майданом с не боящимися сотнями и тысячами. И пусть Путин попытается в них стрелять.
Путин такого не ждет
Это было бы проявление живой, человеческой солидарности. Да, это опасно, но по-настоящему.
Приглашаю партнеров в наши города, будьте с нами, мы защитим себя и защитим вас.
Третья мировая изменила все. Если ее не могут выиграть политики, значит, ее должны выиграть люди.
Путин на это точно не рассчитывает, и поэтому это нужно сделать сегодня. А ПВО и самолеты следует готовить сегодня и завтра.
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