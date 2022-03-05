Тотальный Майдан

Пусть тогда приезжают в наши города и живут с нами. Поддерживают военных, терроборонцев, просто всех. Как это было на Майдане?

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Вся страна должна стать таким Майданом с не боящимися сотнями и тысячами. И пусть Путин попытается в них стрелять.

Путин такого не ждет

Это было бы проявление живой, человеческой солидарности. Да, это опасно, но по-настоящему.

Приглашаю партнеров в наши города, будьте с нами, мы защитим себя и защитим вас.

Третья мировая изменила все. Если ее не могут выиграть политики, значит, ее должны выиграть люди.

Путин на это точно не рассчитывает, и поэтому это нужно сделать сегодня. А ПВО и самолеты следует готовить сегодня и завтра.

Украина призывает мир требовать от НАТО закрытия неба – смотрите видео:

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