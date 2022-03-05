Тотальний Майдан

Хай тоді приїзджають до наших міст і живуть з нами. Підтримують військових, тероборонців, просто всіх. Як це було на Майдані.

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Уся країна має стати таким Майданом із сотнями і тисячами, хто не боїться. І хай Путін спробує в них стріляти.

Путін такого не чекає

Це був би вияв живої, людської солідарності. Так, це небезпечно, але по-справжньому.

Запрошую партнерів до наших міст, будьте з нами, ми захистимо себе і захистимо вас.

Третя світова змінила все. Якщо її не можуть виграти політики, значить, її мають виграти люди.

Путін на це точно не розраховує і тому це потрібно зробити сьогодні. А ППО та літаки слід готувати сьогодні і на завтра.

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