Кроме этого, местным жителям курортов запретили пить воду из-под крана, чтобы не допустить эпидемии. А еще Крыму грозит очередная вспышка коронавируса.

Важно Купаться нельзя: после наводнения в оккупированном Крыму закрыли десятки пляжей

Роспотребнадзор фиксирует увеличение количества больных по всему полуострову, а темпы заражения сейчас – такие же, как в январе 2021 года.

"В Крым пошла вода"

Крымские СМИ, подконтрольные Кремлю, заявили, что"днепровская вода пошла по Северо-Крымскому каналу". Это произошло якобы из-за разрушения дамбы, возведенной фермерами на Херсонщине в 2014 году. Позже они опровергли свои слова, мол, спутниковые данные не подтвердили прорыв дамбы.

К теме "Этого достаточно": дамба на Северо-Крымском канале готова на 80%

Крымские болельщики

3 июля состоится матч Украина – Англия, который будут смотреть миллионы украинцев. Журналисты спросили крымчан, за кого они болеют на Чемпионате Европы и что думают об игре сборной Андрея Шевченко. Ответы – смотрите в программе.

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Полный выпуск программы "Крым.Реалии": смотрите видео