Окрім цього, курортникам заборонили пити воду з-під крану, аби не допустити епідемії. А ще Криму загрожує черговий спалах коронавірусу.

Важливо Купатися – зась: після повені в окупованому Криму закрили десятки пляжів

Роспотребнадзор фіксує збільшення кількості хворих по всьому півострову, а темпи зараження зараз – такі ж, як у січні 2021 року.

"У Крим пішла вода"

Кримські ЗМІ, підконтрольні Кремлю, заявили, що "дніпровська вода пішла Північно-Кримським каналом". Це сталось начебто через руйнування дамби, зведеної фермерами на Херсонщині у 2014 році. Пізніше вони спростували свої слова, мовляв, супутникові дані не підтвердили походження дамби.

До теми "Цього достатньо": дамба на Північно-Кримському каналі готова на 80%

Кримські вболівальники

3 липня відбудеться матч Україна – Англія, який будуть дивитись мільйони українців. Журналісти запитали кримчан, за кого вони вболівають на чемпіонаті Європи і що думають про гру збірної Андрія Шевченка. Відповіді – дивіться у програмі.