Вода в Крим не тече

Дамбу не завершили на 20%, бо немає відповідного фінансування з держбюджету. Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.

До теми Для Росії важливо отримати воду в Крим без зобов'язань, – російський адвокат

Станом на зараз капітальної дамби на 80% вистачає, щоб не дати воді потрапити в Крим. Якщо щось раптово станеться з дамбою на 91-му кілометрі, то дамба на 107-му кілометрі свою роботу виконає,

– запевнив Кориневич.

За його словами, співробітники представництва президента в Криму постійно комунікують з керівництвом Північно-Кримського каналу.

"Нічого не прорвало, вода в Крим не тече", – наголосив Кориневич.

Він додав, що воду на півострів подаватимуть з України лише після його деокупації. Це чітко зафіксовано в Стратегії деокупації та реінтеграції регіону.

Росія заявляла про витік води

Раніше російські пропагандистські ЗМІ стверджували, що дамбу на Північно-Кримському каналі нібито прорвало. Через це буцімто трапився витік води з Дніпра до окупованого Криму.

Зверніть увагу! Російська влада регулярно звинувачує Київ у водній блокаді Криму. Окупанти на півострові планують подати до суду позов проти України "через шкоду, заподіяну Криму водною блокадою" після перекриття Північно-Кримського каналу. Зауважимо, згідно з міжнародним законодавством, відповідальною за проблему водопостачання на окупованій території є країна-окупант, тобто Росія.