Вода в Крим не тече
Дамбу не завершили на 20%, бо немає відповідного фінансування з держбюджету. Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.
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Станом на зараз капітальної дамби на 80% вистачає, щоб не дати воді потрапити в Крим. Якщо щось раптово станеться з дамбою на 91-му кілометрі, то дамба на 107-му кілометрі свою роботу виконає,
– запевнив Кориневич.
За його словами, співробітники представництва президента в Криму постійно комунікують з керівництвом Північно-Кримського каналу.
"Нічого не прорвало, вода в Крим не тече", – наголосив Кориневич.
Він додав, що воду на півострів подаватимуть з України лише після його деокупації. Це чітко зафіксовано в Стратегії деокупації та реінтеграції регіону.
Росія заявляла про витік води
Раніше російські пропагандистські ЗМІ стверджували, що дамбу на Північно-Кримському каналі нібито прорвало. Через це буцімто трапився витік води з Дніпра до окупованого Криму.