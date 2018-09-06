Ялта ушла под воду: фото и видео неслыханной непогоды в Крыму

6 сентября в оккупированной Россией Ялте прошел мощный ливень, который наделал в городе немало вреда.

После сильного дождя затопило подземный переход возле бывшего кинотеатра "Спартак".

Смотрите также: В Крыму выпал кислотный дождь: шокирующие кадры экологической катастрофы

Гроза, которая бушевала в городе более 2 часов, успела буквально по лестницы заполнить тоннель водой.

Сегодня ливень затопил пешеходный переход в Ялте в районе бывшего кинотеатра "Спартак" pic.twitter.com/YBHVYmG18b — Ялта 24 (@yalta_24) 6 вересня 2018 р.

Местные говорят, что это единственное место для безопасного перехода через площадь, которое оказалось неготовым к ненастью.

В соцсетях очевидцы публикуют фото и видео из других районов города.

Ялта . Тернистый путь к знаниям pic.twitter.com/7S8avPMwi8 — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) 6 вересня 2018 р.

Результаты сегодняшнего дождя в Ялте ужасают: pic.twitter.com/TWelbKrC8Z — SeaFlight (@Sea_Flight) 6 вересня 2018 р.

Так, улица Пушкинская в Ялте во время непогоды 6 сентября больше напоминала полноводную горную реку. Течение в ней было настолько сильным, что одну женщину биквально смыло водой.

К слову, накануне мощная непогода бушевала в Одессе, которая буквально парализовала город.