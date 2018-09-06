Ялта ушла под воду: фото и видео неслыханной непогоды в Крыму
6 сентября в оккупированной Россией Ялте прошел мощный ливень, который наделал в городе немало вреда.
После сильного дождя затопило подземный переход возле бывшего кинотеатра "Спартак".
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Гроза, которая бушевала в городе более 2 часов, успела буквально по лестницы заполнить тоннель водой.
Местные говорят, что это единственное место для безопасного перехода через площадь, которое оказалось неготовым к ненастью.
В соцсетях очевидцы публикуют фото и видео из других районов города.
Так, улица Пушкинская в Ялте во время непогоды 6 сентября больше напоминала полноводную горную реку. Течение в ней было настолько сильным, что одну женщину биквально смыло водой.
К слову, накануне мощная непогода бушевала в Одессе, которая буквально парализовала город.