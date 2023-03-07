Яна "Яра" Рыхлицкая – медик ВСУ из 93-й бригады "Холодный Яр". В течение 8 месяцев девушка работала в стабилизационном центре в Бахмуте. Туда с поля боя доставляли пленных.

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До начала полномасштабного вторжения Яна работала в IT-компании в Харькове. Девушка очень любила путешествовать и пыталась спасти весь мир.

После 24 февраля квартира Яны превратилась в склад. Девушка быстро разобралась в разных технических деталях. Связывалась с заводами, общалась с инженерами.

Она очень любила животных. Даже в Бахмуте нашла жилье нескольким брошенным собакам.

Яна погибла во время эвакуации раненых

Яна погибла 3 марта – во время эвакуации раненых воинов. Друзья и знакомые оставили много щемящих комментариев и поделились воспоминаниями о медикине.

Ты вложила в победу, как мало кто делал. Без тебя не происходило бы наших волонтерских чудес, ты самая лучшая была во всем. В результате отдала самое дорогое. Жаль только, что победу не увидела. Но ты знаешь, что она будет. Мы не остановимся, именно из-за таких, как ты,

– пишут люди.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшей. Вечная память.