Яна "Яра" Рихлицька – медикинею ЗСУ з 93-ї бригади "Холодний Яр". Упродовж 8 місяців дівчина працювала у стабілізаційному центрі у Бахмуті. Туди з поля бою доставляли полонених.

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До початку повномасштабного вторгнення Яна працювала в IT-компанії у Харкові. Дівчина дуже любила подорожувати та намагалася врятувати цілий світ.

Після 24 лютого квартира Яни перетворилася у склад. Дівчина швидко розібралася у різних технічних деталях. Зв'язувалася із заводами, спілкувалася з інженерами.

Яна дуже любила тварин. Навіть у Бахмуті знайшла житло кільком покинутим собакам.

Яна загинула під час евакуації поранених

Яна загинула 3 березня – під час евакуації поранених воїнів. Друзі та знайомі залишили багато щемливих коментарів та поділилися спогадами про медикиню.

Ти вклала в перемогу, як мало хто робив. Без тебе не відбувалося б наших волонтерських чудес, ти найкраща була у всьому. У результаті віддала найдорожче. Шкода тільки, що перемогу не побачила. Але ти знаєш, що вона буде. Ми не зупинимося, саме через таких, як ти,

– пишуть люди.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблої. Вічна пам'ять.