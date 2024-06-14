Об этом Яна Зинкевич сообщила в фейсбуке 14 июня. Также показала соответсвующее фото, передает 24 Канал.

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Яна Зинкевич вышла замуж

На обнародованных кадрах видно руки молодоженов с кольцами. Пара одета в вышиванки.

Новый этап жизни после 7 лет жизни вместе,

– подписала фотографию Яна Зинкевич.

Яна Зинкевич вышла замуж / Фото из фейсбука

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