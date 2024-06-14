Про це Яна Зінкевич повідомила у фейсбуці 14 червня. Також показала відповідне фото, передає 24 Канал.
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Яна Зінкевич вийшла заміж
На оприлюднених кадрах видно руки молодят з обручками. Пара одягнена у вишиванки.
Новий етап життя після 7 років життя разом,
– підписала світлину Яна Зінкевич.
Яна Зінкевич вийшла заміж / Фото з фейсбуку
Що відомо про Яну Зінкевич: коротка довідка
- Яна Зінкевич – медик-доброволець. Також засновниця та комбат "Госпітальєрів". добровольча організація парамедиків, заснована у 2014 році.
- У 2014 – 2015 роках Зінкевич врятувала понад 200 поранених українських солдатів з передової.
- Народна депутатка, яка опікується питаннями, пов'язаними з військовослужбовцями-ветеранами.
- Зауважимо, що "Госпітальєри" щодня допомагають на передовій тим, хто потребує цього найбільше. Провели щонайменше 17 377 евакуацій. Зокрема, 3200 з 2014 року до 24 лютого 2022 року, 14 177 – з 24 лютого 2022 по 15 травня 2024 років. Окремий рахунок веде евакуаційний автобус "Австрійка" – 4371 поранених за час роботи.