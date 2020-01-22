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      Россия от нас не отстанет, пока у нее не пройдут имперские замашки, – Яна Зинкевич

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      Яна Зинкевич о российских имперских замашках / 24tv.ua

      Яна Зинкевич – доброволец-медик и нардеп, которая создала и до сих пор руководит медицинским батальоном "Госпитальеры". Она в интервью 24 каналу рассказала, почему нельзя верить России.

      Яна Зинкевич считает, что барьер нужен всегда. Украинцы должны его создавать постоянно, потому что Россия не собирается останавливаться.

      Читайте полное эксклюзивное интервью с Яной Зинкевич: Россия от нас не отстанет, даже после смерти Путина

      Россия от нас не отстанет, пока у нее не пройдут эти имперские замашки. Они не пройдут даже со смертью Путина. Эти идеи там поддерживает большое количество населения. Это будет сложно переломить,
      – Яна Зинкевич.

      Зинкевич также отметила, что количество обстрелов не уменьшилось, количество погибших тоже не уменьшилось, а вот количество раненых наоборот – увеличилось.

      Ребята возвращаются с массовыми осколочными ранениями. В основном – конечности. Сейчас, с годами, большинство уже приучились носить бронежилеты и каски, но иногда бывают случаи, когда люди без амуниции получают ранения в корпус и в голову,
      – руководитель медицинского батальона "Госпитальеры".

      Смотрите также видео интервью с Яной Зинкевич:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
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