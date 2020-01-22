Россия от нас не отстанет, пока у нее не пройдут имперские замашки, – Яна Зинкевич

Яна Зинкевич – доброволец-медик и нардеп, которая создала и до сих пор руководит медицинским батальоном "Госпитальеры". Она в интервью 24 каналу рассказала, почему нельзя верить России.

Яна Зинкевич считает, что барьер нужен всегда. Украинцы должны его создавать постоянно, потому что Россия не собирается останавливаться.

Читайте полное эксклюзивное интервью с Яной Зинкевич: Россия от нас не отстанет, даже после смерти Путина

Россия от нас не отстанет, пока у нее не пройдут эти имперские замашки. Они не пройдут даже со смертью Путина. Эти идеи там поддерживает большое количество населения. Это будет сложно переломить,

– Яна Зинкевич.

Зинкевич также отметила, что количество обстрелов не уменьшилось, количество погибших тоже не уменьшилось, а вот количество раненых наоборот – увеличилось.

Ребята возвращаются с массовыми осколочными ранениями. В основном – конечности. Сейчас, с годами, большинство уже приучились носить бронежилеты и каски, но иногда бывают случаи, когда люди без амуниции получают ранения в корпус и в голову,

– руководитель медицинского батальона "Госпитальеры".

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