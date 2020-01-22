Росія від нас не відчепиться, поки у неї не пройдуть імперські замашки, – Яна Зінкевич

Яна Зінкевич – доброволець-медик і нардеп, яка створила та досі керує медичним батальйоном "Госпітальєри". Вона в інтерв'ю 24 каналу розповіла, чому не можна вірити Росії.

Яна Зінкевич вважає, що бар’єр потрібен завжди. Українці мають його створювати постійно, бо Росія не збирається зупинятись.

Читайте повне ексклюзивне інтерв’ю з Яною Зінкевич: Росія від нас не відчепиться, навіть після смерті Путіна

Росія від нас не відчепиться, поки у неї не пройдуть оці імперські замашки. А вони не пройдуть навіть зі смертю Путіна. Ці ідеї там підтримує велика кількість населення. Це буде складно переламати,

– Яна Зінкевич.

Зінкевич також зазначила, що кількість обстрілів не зменшилась, кількість загиблих теж не зменшилась, а ось кількість поранених навпаки – збільшилась.

Хлопці повертаються із масовими осколковими пораненнями. В основному - кінцівки. Зараз, з роками, більшість уже привчилась носити бронежилети і каски, але іноді бувають випадки, коли люди без амуніції отримують поранення в корпус і в голову,

– керівник медичного батальйону "Госпітальєри".

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