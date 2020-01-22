07:21
22 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Лукашенка дух Мойсея. Подарунок для Кіма
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, 21 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Росія від нас не відчепиться, поки у неї не пройдуть імперські замашки, – Яна Зінкевич

      43 Читать новость на русском
      Яна Зінкевич про російські імперські замашки / 24 канал

      Яна Зінкевич – доброволець-медик і нардеп, яка створила та досі керує медичним батальйоном "Госпітальєри". Вона в інтерв'ю 24 каналу розповіла, чому не можна вірити Росії.

      Яна Зінкевич вважає, що бар’єр потрібен завжди. Українці мають його створювати постійно, бо Росія не збирається зупинятись.

      Читайте повне ексклюзивне інтерв’ю з Яною Зінкевич: Росія від нас не відчепиться, навіть після смерті Путіна

      Росія від нас не відчепиться, поки у неї не пройдуть оці імперські замашки. А вони не пройдуть навіть зі смертю Путіна. Ці ідеї там підтримує велика кількість населення. Це буде складно переламати,
      – Яна Зінкевич.

      Зінкевич також зазначила, що кількість обстрілів не зменшилась, кількість загиблих теж не зменшилась, а ось кількість поранених навпаки – збільшилась.

      Хлопці повертаються із масовими осколковими пораненнями. В основному - кінцівки. Зараз, з роками, більшість уже привчилась носити бронежилети і каски, але іноді бувають випадки, коли люди без амуніції отримують поранення в корпус і в голову,
      – керівник медичного батальйону "Госпітальєри".

      Дивіться також відео інтерв'ю із Яною Зінкевич:

      Поліція затримала вандала, через якого Ізраїль скаржився Зеленському: відео
      сьогодні
      2038
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:00 Відповідальність неугодних журналістів та утиск свободи слова: що змінити в новому проєкті уряду
      Антон Голобородько 129
      21 січня , 22:13 Головні новини 21 січня: незадоволена Новосад та нова посада ексадвоката Януковича Бабікова
      Анастасія Зазуляк 1360
      21 січня , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      749
      21 січня , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      1728
      21 січня , 22:00 Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский
      Блоги 856
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук