"Янтарная мафия" добралась до Польши: контрабандисты представились сотрудниками спецслужб

В польском городе Ярославе, что в Подкарпатском воеводстве, правоохранители задержали двоих украинцев. Те причастны к масштабной контрабанде янтаря через украинско-польскую границу.

Задерживали украинцев следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши. Вместе с ними задержали еще 4 поляков. Об этом информирует пресс-служба польского антикоррупционного бюро.

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Задержание произошло в одном из ресторанов польского городка, около 18 часов вечера. Во время задержания польские спецназовцы использовали шумовые гранаты.



Спецоперация в Польше/ Фото zycie.pl

Интересно, что украинцы, которых задержали за контрабанду янтаря в Польше, представились сотрудниками спецслужб. Правда, польские правоохранители не сообщают, обнаружили ли у этих мужчин соответствующие документы.



В Польше задержали украинцев за крупную контрабанду янтаря/ Фото zycie.pl

Что известно о незаконной добыче янтаря в Украине? С 2014 года СМИ и правоохранители регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря в Волынской, Ровненской и Житомирской областях.



Несколько раз в этих регионах даже были стычки между силовиками и нелегальными старателями. За эти пять лет Генпрокуратура отчиталась о десятках задержанных. Согласно расследованию НАБУ, на высшем уровне нелегальные схемы "крышевали" уже экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Тогда в их вине не сомневался даже генпрокурор.



Интересно, что президент Зеленский недавно поручил Кабмину разработать законопроект о легализации добычи янтаря.