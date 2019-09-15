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      "Бурштинова мафія" добралася до Польщі: контрабандисти представились працівниками спецслужб

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      Спецоперація біля ресторану в польському Ярославі
      Спецоперація біля ресторану в польському Ярославі / zycie.pl

      У польському міст Ярославі, що у Підкарпатському воєводстві, правоохоронці затримали двох українців. Ті причетні до масштабної контрабанди бурштину через українсько-польський кордон.

      Затримували українців слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі. Разом із ними затримали ще 4 поляків. Про це інформує пресслужба Польського антикорупційного бюро.

      Актуально: Зеленський вніс до Ради законопроєкт про покарання за незаконний видобуток бурштину

      Затримання відбулося в одному із ресторанів польського містечка, близько 18 години вечора. Під час затримання польські спецпризначенці використовували шумові гранати.

      спецоперація Польща бурштин
      Спецоперація в Польщі/ фото zycie.pl

      Цікаво, що українці, яких затримали за контрабанду бурштину до Польщі, представилися працівниками спецслужб. Щоправда, польські правоохоронці не повідомляють, чи виявили у цих чоловіків відповідні документи.

      бурштин Польща контрабанда
      У Польщі затримали українців за велику контрабанду бурштину/ фото zycie.pl

      Що відомо про незаконний видобуток бурштину в Україні?З 2014 року ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

      Кілька разів у цих регіонах навіть були сутички між силовиками та нелегальними старателями. За ці п'ять років Генпрокуратура відзвітувала про десятки затриманих. Згідно з розслідуванням НАБУ, на найвищому рівні нелегальні схеми "кришували" уже екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Тоді у їх провині не сумнівався навіть генпрокурор.

      Цікаво, що президент Зеленський нещодавно доручив Кабміну розробити законопроєкт про легалізацію видобутку бурштину. 

      blog_ava
      Президента Зеленського в найближчий місяць чекають випробування, – експерт
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини Польщі Контрабанда Корупція СБУ Бурштин
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