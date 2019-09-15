У польському міст Ярославі, що у Підкарпатському воєводстві, правоохоронці затримали двох українців. Ті причетні до масштабної контрабанди бурштину через українсько-польський кордон.

Затримували українців слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі. Разом із ними затримали ще 4 поляків. Про це інформує пресслужба Польського антикорупційного бюро.

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Затримання відбулося в одному із ресторанів польського містечка, близько 18 години вечора. Під час затримання польські спецпризначенці використовували шумові гранати.



Спецоперація в Польщі/ фото zycie.pl

Цікаво, що українці, яких затримали за контрабанду бурштину до Польщі, представилися працівниками спецслужб. Щоправда, польські правоохоронці не повідомляють, чи виявили у цих чоловіків відповідні документи.



У Польщі затримали українців за велику контрабанду бурштину/ фото zycie.pl

Що відомо про незаконний видобуток бурштину в Україні?З 2014 року ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.



Кілька разів у цих регіонах навіть були сутички між силовиками та нелегальними старателями. За ці п'ять років Генпрокуратура відзвітувала про десятки затриманих. Згідно з розслідуванням НАБУ, на найвищому рівні нелегальні схеми "кришували" уже екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Тоді у їх провині не сумнівався навіть генпрокурор.



Цікаво, що президент Зеленський нещодавно доручив Кабміну розробити законопроєкт про легалізацію видобутку бурштину.