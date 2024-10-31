Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yle. В издании отметили, что эти преступления были совершены осенью 2014 года в Луганской области.

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Что известно о деле Петровского

Петровского и других бойцов группировки "Русич", которыми он руководил, обвиняют в убийстве 22 украинских военных и тяжелом ранении еще четырех.

Кроме того, Петровскому инкриминируют нарушение норм военного права, которые касаются "способа ведения войны и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника".

Обвинения рассматриваются в Финляндии как международные преступления в соответствии с финским законодательством.

При этом Петровского не могут экстрадировать в Украину. Финляндия обязана осуществлять свою уголовную юрисдикцию, что имеет приоритет над юрисдикцией Международного уголовного суда в Гааге.

Дело расследуют два прокурора, которые специализируются на военных и международных преступлениях, а Окружной суд Хельсинки должен назначить дату судебного разбирательства для вынесения приговора.

Как Офис генпрокурора помог в расследовании дела

В Офисе генпрокурора сообщили, что в августе 2023 года был направлен запрос о задержании и аресте Петровского. Подозреваемый был задержан после коммуникации с финской стороной. Также в сентябре 2023 года был направлен запрос на экстрадицию Петровского в Украину.

Уже в декабре 2023 года в Финляндии начали собственное расследование в отношении лидера "Русича" и его преступлений совершенных во время боевых действий в Украине.

В ходе расследования Национальное бюро расследований Финляндии сотрудничало с украинским Офисом Генерального прокурора и Службой безопасности Украины,

– говорится в сообщении.

На запрос финской стороны Офис генпрокурора предоставлял необходимые материалы, которые были собраны в рамках украинского расследования и способствовал в сборе доказательств.

Также НБР предоставляло информацию Европолу, Евроюсту и Международному уголовному суду.