Об этом сообщает местная телерадиокомпания Yle.

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Арестованное имущество России в Финляндии

В разных частях Финляндии начали изымать имущество, принадлежащее России. Одним из участков является приморский участок, принадлежащий России, расположенный в Хеггесбёли в Киркконумми.

Согласно земельному кадастру, этот участок включает 17 гектаров земли и три с половиной гектара морских акваторий. Судебный пристав наложил арест на него 24 октября, говорится в сообщении.

Еще один участок, который проверила Yle, расположен в Сиунтио. Его площадь составляет почти 8 тысяч квадратных метров. В 1973 году участок приобрело коммерческое представительство Советского Союза.