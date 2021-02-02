Янукович назвал свой ростовский адрес и пригласил туда Офис генпрокурора и ГБР
Виктор Янукович публично сообщил свой адрес в российском Ростове-на-Дону. Президент-беглец пригласил туда сотрудников Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований.
Источник: телеграм PavlovskyNews
Янукович пожаловался, что ГБР сообщило ложную информацию о вручении ему подозрения в измене за Харьковские соглашения.
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Что написал в заявлении Янукович
Поэтому президент-беглец в очередной раз приглашает представителей Офиса генпрокурора и ГБР встретиться на территории России. Там он обещает дать показания по делу Майдана.
Интересно, что в заявлении Янукович указал свой адрес в Ростове-на-Дону.
По словам адвоката четвертого президента Украины Виталия Сердюка, с момента трагедии "обвинение занимается переписыванием бумаг, фактически покрывая реальных виновников убийств".
Дело Виктора Януковича: коротко
- Одно из дел против Януковича касается узурпации власти внутри государства. В частности, речь идет об избиениях и убийствах протестующих во время Революции Достоинства.
- Печерский райсуд 12 мая 2020 года принял решение о заочном аресте Януковича по делу о расстрелах на Майдане. Однако 16 ноября Апелляционный суд его отменил.
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