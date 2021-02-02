Виктор Янукович публично сообщил свой адрес в российском Ростове-на-Дону. Президент-беглец пригласил туда сотрудников Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований.

Источник: телеграм PavlovskyNews

Янукович пожаловался, что ГБР сообщило ложную информацию о вручении ему подозрения в измене за Харьковские соглашения.

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Что написал в заявлении Янукович

Поэтому президент-беглец в очередной раз приглашает представителей Офиса генпрокурора и ГБР встретиться на территории России. Там он обещает дать показания по делу Майдана.

Интересно, что в заявлении Янукович указал свой адрес в Ростове-на-Дону.

По словам адвоката четвертого президента Украины Виталия Сердюка, с момента трагедии "обвинение занимается переписыванием бумаг, фактически покрывая реальных виновников убийств".

Дело Виктора Януковича: коротко