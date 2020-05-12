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Януковича заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане

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Виктор Янукович
Виктор Янукович / 24 канал

Печерский райсуд Киева заочно арестовал четвертого украинского президента Виктора Януковича на 2 месяца без права внесения залога в деле расстрелов на Майдане.

Заседание транслировалось из суда вживую на ютюб-канале "Судебной власти Украины".

Следовательно, защитники беглого президента требовали не рассматривать меру пресечения, поскольку закончились сроки досудебного расследования.

Кроме того, они просили об отводе прокуроров из-за якобы их предвзятости. Адвокаты потребовали вызвать в суд и самого Януковича, однако все ходатайства были отклонены.

Применить в отношении подозреваемого Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога,
– зачитал решение судья Алексей Соколов.

Новость дополняется...

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины Новости политики Решение суда Печерский суд Киева Революция достоинства Небесная Сотня Виктор Янукович
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