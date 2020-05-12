Януковича заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане

Печерский райсуд Киева заочно арестовал четвертого украинского президента Виктора Януковича на 2 месяца без права внесения залога в деле расстрелов на Майдане.

Заседание транслировалось из суда вживую на ютюб-канале "Судебной власти Украины".

Следовательно, защитники беглого президента требовали не рассматривать меру пресечения, поскольку закончились сроки досудебного расследования.

Кроме того, они просили об отводе прокуроров из-за якобы их предвзятости. Адвокаты потребовали вызвать в суд и самого Януковича, однако все ходатайства были отклонены.

Применить в отношении подозреваемого Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога,

– зачитал решение судья Алексей Соколов.

Новость дополняется...