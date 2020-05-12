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Януковича заочно заарештували у справі про розстріли на Майдані

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Віктор Янукович
Віктор Янукович / Getty images

Печерський райсуд Києва заочно заарештував четвертого українського президента Віктора Януковича на 2 місяці без права внесення застави у справі розстрілів на Майдані.

Засідання транслювалося з суду наживо на ютюб-каналі "Судової влади України".

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Відтак, захисники президента-втікача вимагали не розглядати запобіжний захід, оскільки закінчилися терміни досудового розслідування.

Окрім того, вони просили про відведення прокурорів через нібито їх упередженість. Адвокати вимагали викликати до суду й самого Януковича, однак усі клопотання були відхилені.

Застосувати відносно підозрюваного Віктора Януковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах терміну досудового розслідування без права внесення застави,
– зачитав рішення суддя Олексій Соколов.

Зверніть увагу! 4 травня Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича в іншій справі – про узурпацію влади.

До цього, 24 січня український суд визнав Віктора Януковича винним у низці злочинів, а саме:

  • Державній зраді;
  • пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України;
  • пособництві у веденні агресивної війни.

Тож, якщо президент-утікач вирішить повернутись до України, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. Поки Віктор Янукович переховується у Росії.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини України Новини політики Рішення суду Печерський суд Києва Революція Гідності Небесна Сотня Віктор Янукович
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