Проти Януковича можуть знову почати процедуру екстрадиції, – Офіс генпрокурора

Заочний арешт колишнього президента України Віктора Януковича Печерським райсудом Києва дозволяє поновити процедуру екстрадиції з Росії.

Кримінальне провадження, за яким заочно арештували Януковича 4 травня, стосується узурпації влади. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Деталі Суд заочно заарештував Януковича у справі про узурпацію влади

У провадженні розслідуються обставини вересня – жовтня 2010 року, коли Янукович незаконно збільшив обсяг владних повноважень.

Ці владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої і виконавчої влади, внаслідок повернення неконституційним способом дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Зазначене рішення суду дає право стороні обвинувачення почати відносно Януковича процедуру екстрадиції,

– повідомив Офіс генпрокурора.

В повідомленні додали, що прокурори проситимуть суд дозволити проведення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Що відомо про екстрадицію Януковича