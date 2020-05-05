Проти Януковича можуть знову почати процедуру екстрадиції, – Офіс генпрокурора
Заочний арешт колишнього президента України Віктора Януковича Печерським райсудом Києва дозволяє поновити процедуру екстрадиції з Росії.
Кримінальне провадження, за яким заочно арештували Януковича 4 травня, стосується узурпації влади. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
Деталі Суд заочно заарештував Януковича у справі про узурпацію влади
У провадженні розслідуються обставини вересня – жовтня 2010 року, коли Янукович незаконно збільшив обсяг владних повноважень.
Ці владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої і виконавчої влади, внаслідок повернення неконституційним способом дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Зазначене рішення суду дає право стороні обвинувачення почати відносно Януковича процедуру екстрадиції,
– повідомив Офіс генпрокурора.
В повідомленні додали, що прокурори проситимуть суд дозволити проведення спеціального досудового розслідування (in absentia).
Що відомо про екстрадицію Януковича
- Український суд визнав Віктора Януковича винним у низці злочинів, зокрема: державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, пособництві у веденні агресивної війни.
- Росія ж офіційно відмовила Україні в екстрадиції Януковича у травні 2016 року, коли суд розглядав справу про державну зраду.
- Якщо президент-утікач вирішить повернутись до України, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.
- До слова, він отримав пом'якшення покарання під впливом представників російської влади – прокурори просили йому 15 років ув’язнення.
- Підставою для судового процесу стало те, що під час Майдану в 2014 році Янукович звернувся по "допомогу" до Володимира Путіна. Зокрема, попросив його застосувати війська для "відновлення законності" в Україні. Такі слова експрезидента пролунали після того, як він втік до Росії.
- Після втечі з країни в 2014 році колишній президент України проживає на території РФ.