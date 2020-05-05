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      Проти Януковича можуть знову почати процедуру екстрадиції, – Офіс генпрокурора

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      Віктор Янукович
      Віктор Янукович / Getty Images

      Заочний арешт колишнього президента України Віктора Януковича Печерським райсудом Києва дозволяє поновити процедуру екстрадиції з Росії.

      Кримінальне провадження, за яким заочно арештували Януковича 4 травня, стосується узурпації влади. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

      Деталі Суд заочно заарештував Януковича у справі про узурпацію влади

      У провадженні розслідуються обставини вересня – жовтня 2010 року, коли Янукович незаконно збільшив обсяг владних повноважень.

      Ці владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої і виконавчої влади, внаслідок повернення неконституційним способом дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Зазначене рішення суду дає право стороні обвинувачення почати відносно Януковича процедуру екстрадиції,
      – повідомив Офіс генпрокурора. 

      В повідомленні додали, що прокурори проситимуть суд дозволити проведення спеціального досудового розслідування (in absentia).

      Що відомо про екстрадицію Януковича

      • Український суд визнав Віктора Януковича винним у низці злочинів, зокрема: державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, пособництві у веденні агресивної війни.
      • Росія ж офіційно відмовила Україні в екстрадиції Януковича у травні 2016 року, коли суд розглядав справу про державну зраду.
      • Якщо президент-утікач вирішить повернутись до України, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.
      • До слова, він отримав пом'якшення покарання під впливом представників російської влади – прокурори просили йому 15 років ув’язнення.
      • Підставою для судового процесу стало те, що під час Майдану в 2014 році Янукович звернувся по "допомогу" до Володимира Путіна. Зокрема, попросив його застосувати війська для "відновлення законності" в Україні. Такі слова експрезидента пролунали після того, як він втік до Росії.
      • Після втечі з країни в 2014 році колишній президент України проживає на території РФ.
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Печерський суд Києва Судді Офіс генпрокурора Віктор Янукович
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