Против Януковича могут снова начать процедуру экстрадиции, – Офис генпрокурора

Заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича Печерским райсудом Киева позволяет восстановить процедуру экстрадиции из России.

Уголовное производство, по которому заочно арестовали Януковича 4 мая, касается узурпации власти. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Детали Суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти

В производстве расследуются обстоятельства сентября – октября 2010 года, когда Янукович незаконно увеличил объем властных полномочий.

Эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возврата неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года. Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции в отношении Януковича,

– сообщил Офис генпрокурора.

В сообщении добавили, что прокуроры будут просить суд разрешить проведение специального досудебного расследования (in absentia).

Что известно про экстрадицию Януковича