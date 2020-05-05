Против Януковича могут снова начать процедуру экстрадиции, – Офис генпрокурора
Заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича Печерским райсудом Киева позволяет восстановить процедуру экстрадиции из России.
Уголовное производство, по которому заочно арестовали Януковича 4 мая, касается узурпации власти. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Детали Суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
В производстве расследуются обстоятельства сентября – октября 2010 года, когда Янукович незаконно увеличил объем властных полномочий.
Эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возврата неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года. Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции в отношении Януковича,
– сообщил Офис генпрокурора.
В сообщении добавили, что прокуроры будут просить суд разрешить проведение специального досудебного расследования (in absentia).
Что известно про экстрадицию Януковича
- Украинский суд признал Виктора Януковича виновным в ряде преступлений, в частности: государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, пособничестве в ведении агрессивной войны.
- Россия официально отказала Украине в экстрадиции Януковича в мае 2016 года, когда суд рассматривал дело о государственной измене.
- Если президент-беглец решит вернуться в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.
- К слову, он получил смягчение наказания под влиянием представителей российской власти – прокуроры просили ему 15 лет заключения.
- Основанием для судебного процесса стало то, что во время Майдана в 2014 году Янукович обратился за "помощью" к Владимиру Путину. В частности, попросил его применить войска для "восстановления законности" в Украине. Такие слова экс-президента прозвучали после того, как он сбежал в Россию.
- После бегства из страны в 2014 году бывший президент Украины проживает на территории РФ.
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