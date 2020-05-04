Суд заочно заарештував Януковича у справі про узурпацію влади
Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича. Такий запобіжний захід щодо нього триватиме упродовж двох місяців. Справа, за якою засудили Януковича, стосується узурпації влади.
4 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи про узурпацію влади Януковичем, передає РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі Генпрокурора.
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Під час засідання суд задовольнив клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таким чином, колишнього президента заочно заарештували, оскільки він перебуває поза межами України. Найімовірніше, Янукович – зараз у Росії.
Зауважимо, що клопотання щодо заочного арешту Януковича, до суду, зокрема, подало Держбюро розслідувань.
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Захист президента-втікача заявив, що це рішення вони оскаржуватимуть. Також юристи політика наголосили, що загалом справа є сфальшованою.
У коментарі російським ЗМІ, один із адвокатів Януковича Віталій Сердюк повідомив, що слухання справи відбулося за інціативи Офісу генпрокурора, а саме прокурорів, що ведуть справу колишнього українського президента. Він додав, що цих прокурорів ще поставив ексочільник ГПУ Юрій Луценко.
"Місце проживання Віктора Януковича вказано, десятки його звернень з проханням провести з його участю слідчі дії, зокрема допити, очні ставки та інші заходи, спрямовані на встановлення істини, залишаються без відповіді та без реагування генпрокуратури", – переконує Сердюк.
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Додамо, що 24 січня український суд визнав Віктора Януковича винним у низці злочинів, зокрема у
- державній зраді,
- пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України,
- пособництві у веденні агресивної війни.
Тож, якщо президент-утікач вирішить повернутись до України, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. До слова, він отримав пом'якшення покарання під впливом представників російської влади – прокурори просили йому 15 років ув’язнення.
Підставою для судового процесу стало те, що під час Майдану в 2014 році Янукович звернувся по "допомогу" до господаря Кремля Володимира Путіна. Зокрема, попросив його застосувати війська для "відновлення законності" в Україні. Такі слова екпрезидента пролунали після того, як він втік до Росії.
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