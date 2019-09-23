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      Засуджений за держзраду Віктор Янукович готується повернутися в Україну

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      Віктор Янукович готується до повернення в Україну
      Віктор Янукович готується до повернення в Україну

      Президент-втікач Віктор Янукович готується до повернення в Україну. Зараз його адвокати здійснюють усі необхідні заходи для того, щоб засуджений за державну зраду президент міг повернутися на батьківщину.

      На території Росії Віктор Янукович перебуває лише тимчасово, заявив його адвокат Віктор Сердюк під час розгляду апеляції на вирок суду.

      До слова: Ексрадника Обами визнали невинним у брехні про роботу на уряд Януковича

      Захист здійснює усі необхідні заходи для того, аби забезпечити можливість Віктора Януковича перебувати в Україні,
      – зазначив адвокат.

      Водночас, підкреслив він, президент-втікач поставив перед своїми захисниками завдання, щоб до кримінальної відповідальності були притягнуті "винні у здачі Криму" та "організатори неконституційного захоплення влади".

      Зі свого боку прокурор Руслан Кравченко розповів, що позиція обвинувачення залишається незмінною.

      "Ми впевнені у своїй перемозі, позаяк віримо, що вирок суду був вмотивованим та законним", – сказав прокурор.

      Що відомо про справу державної зради Януковича?24 січня український суд визнав Вікора Януковича винним у низці злочинів: зокрема – державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни.

      Тож якщо Янукович вирішить повернутись до України, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. До слова, він отримав пом'якшення покарання під впливом представників російської влади – прокурори просили йому 15 років ув’язнення.

      Підставою для судового процесу стало те, що Янукович звернувся по "допомогу" до Володимира Путіна після втечі у Росію під час Майдану в 2014 році. Попросив його застосувати війська для "відновлення законності" в Україні.

      blog_ava
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      23 вересня
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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Анексія Криму Війна на Донбасі Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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