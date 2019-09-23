Осужденный за госизмену Виктор Янукович готовится вернуться в Украину

Президент-беглец Виктор Янукович готовится к возвращению в Украину. Сейчас его адвокаты осуществляют все необходимые меры для того, чтобы осужденный за государственную измену президент мог вернуться на родину.

На территории России Виктор Янукович находится лишь временно, заявил его адвокат Виктор Сердюк во время рассмотрения апелляции на приговор суда.

К слову: Экс-советника Обамы признали невиновным во лжи о работе на правительство Януковича

Защиту осуществляет все необходимые меры для того, чтобы обеспечить возможность Виктора Януковича находится в Украине,

– отметил адвокат.

В то же время, подчеркнул он, президент-беглец поставил перед своими защитниками задачу, чтобы к уголовной ответственности были привлечены "виновные в сдаче Крыма" и "организаторы неконституционного захвата власти".

Со своей стороны прокурор Руслан Кравченко рассказал, что позиция обвинения остается неизменной.

"Мы уверены в своей победе, поскольку верим, что приговор суда был мотивированным и законным", – сказал прокурор.

Что известно о деле государственной измены Януковича?

24 января украинский суд признал Виктора Януковича виновным в ряде преступлений: в частности – государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.



Поэтому если Янукович решит вернуться в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. К слову, он получил смягчение наказания под влиянием представителей российской власти – прокуроры просили ему 15 лет заключения.



Основанием для судебного процесса стало то, что Янукович обратился за "помощью" к Владимиру Путину после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году. Попросил его применить войска для "восстановления законности" в Украине.