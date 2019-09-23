01:18
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Осужденный за госизмену Виктор Янукович готовится вернуться в Украину

      157 Читати новину українською
      Виктор Янукович готовится к возвращению в Украину
      Виктор Янукович готовится к возвращению в Украину

      Президент-беглец Виктор Янукович готовится к возвращению в Украину. Сейчас его адвокаты осуществляют все необходимые меры для того, чтобы осужденный за государственную измену президент мог вернуться на родину.

      На территории России Виктор Янукович находится лишь временно, заявил его адвокат Виктор Сердюк во время рассмотрения апелляции на приговор суда.

       К слову: Экс-советника Обамы признали невиновным во лжи о работе на правительство Януковича

      Защиту осуществляет все необходимые меры для того, чтобы обеспечить возможность Виктора Януковича находится в Украине,
      – отметил адвокат.

      В то же время, подчеркнул он, президент-беглец поставил перед своими защитниками задачу, чтобы к уголовной ответственности были привлечены "виновные в сдаче Крыма" и "организаторы неконституционного захвата власти".

      Со своей стороны прокурор Руслан Кравченко рассказал, что позиция обвинения остается неизменной.

      "Мы уверены в своей победе, поскольку верим, что приговор суда был мотивированным и законным", – сказал прокурор.

      Что известно о деле государственной измены Януковича?
      24 января украинский суд признал Виктора Януковича виновным в ряде преступлений: в частности – государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.

      Поэтому если Янукович решит вернуться в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. К слову, он получил смягчение наказания под влиянием представителей российской власти – прокуроры просили ему 15 лет заключения.

      Основанием для судебного процесса стало то, что Янукович обратился за "помощью" к Владимиру Путину после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году. Попросил его применить войска для "восстановления законности" в Украине.

      blog_ava
      Как отличить грипп от простуды: инфографика от Супрун
      23 сентября
      1155
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Аннексия Крыма Виктор Янукович Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 23 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 сентября: скандал с экс-женой Князева, новое ужасное ДТП, флешмоб Зеленского
      23 сентября , 22:41 Главные новости 23 сентября: скандал с экс-женой Князева, новое ужасное ДТП, флешмоб Зеленского
      272
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      23 сентября , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 811
      Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      23 сентября , 21:10 Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      Світлана Попова 638
      Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      23 сентября , 19:00 Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      Олександр Бевза 114
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      23 сентября , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 2466
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук