Портнов vs волонтери: резонансні "викриття" від посіпаки Януковича

Очільник адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов "атакує" відомих волонтерів. Мовляв, вони живуть на широку ногу та подорожують коштом небайдужих українців. Проте волонтерів більше цікавить, хто зливає йому інформацію про їхні перельоти та перетин кордону.

Топ-чиновник часів Януковича Андрій Портнов розповів, що Віталій Дейнега – керівник благодійного фонду "Повернись живим" – начебто дерибанить кошти, які патріотичні українці віддають на підтримку армії.

Читайте також Нардепка від "Слуги народу" подякувала Портнову за "відновлення справедливості"

З 2016 до 2020 року фонд зібрав для потреб української армії понад 161 мільйон гривень, з них використав – майже 160. На сайті "Повернись живим" є детальний звіт.





Керівник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега



Віталій Дейнега спочатку навіть відповідати на ці закиди не збирався. Утім, після безлічі повідомлень від знайомих, записав детальну відповідь.

Я працював в Transparency International рік, паралельно я влаштувався на "24 канал". Крім того, частину грошей, які відкладав собі на ремонт до війни, мені вистачило розуму не витратити, а інвестувати,

– розповів Дейнега.

Наступними "жертвами" Портнова стали відомі волонтери Юрій Касьянов і Роман Сініцин. За словами останнього, інформація щодо перельотів є правдивою, щодо податків – ні. Портнов показав не сплачені податки з 2016 року, а довідку фізичної особи.



Юрій Касьянов і Роман Сініцин

Що відомо про Андрія Портнова?Це колишній нардеп та член команди експрезидента Віктора Януковича. В Україні проти нього існували кримінальні провадження за державну зраду. Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових убивств активістів на Майдані 2014 року.



Іншу справу порушили через розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та владою. Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили зі списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

Волонтери подали заяви про злочин стосовно посадовців Держприкордонслужби та податкової служби, щоб встановити коло осіб, які взяли персональні дані і передали їх Портнову. Прикордонники, які знають про подорожі все, розводять руками, хоча самі не проти розслідування.

Державна прикордонна служба є розпорядником цієї системи, однак її суб'єктами є також інші правоохоронні органи,

– повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Податкова декларація та інформація про перетин кордону – конфіденційна. Її можна отримати лише за дозволом особи або ж за рішенням суду. За розголошення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність з ув'язненням до 5 років.

Цікаво Як використовують мову ворожнечі посіпаки Януковича

Адвокати кажуть, що незаконно інформацію здобути теж можна. Ціна питання складає кілька сотень доларів. Однак і знайти горе-правоохоронців не так вже й складно – програми фіксують хто, що і коли дивився.

Детальніше дивіться у відео сюжету 24 каналу: