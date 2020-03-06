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      Нардепка від "Слуги народу" подякувала Портнову за "відновлення справедливості"

      - Читать новость на русском
      Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк / novynarnia.com

      Нардепка президентської партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Андрій Портнов "робить багато для відновлення справедливості" в Україні.

      Ексзаступник голови Адміністрації Президента часів Віктора Януковича робить чинній владі "неоціненну послугу", зазначила Василевська-Смаглюк в ефірі одного українських з каналів.

      Важливо Як посіпаки Януковича відновлюють свій вплив в Україні

      Вона додала, що навряд Портнов очолить якийсь правоохоронний орган. На її думку, він цього просто не забажає.

      Саме руками Портнова зараз відбувається відновлення справедливості. Люди справді хочуть змін і хочуть справедливості і якщо влада сьогодні не знаходить у собі сил цим займатися, то я дякую Андрію Портнову за його внесок у відновлення справедливості в Україні,
      – сказала Василевська-Смаглюк.

      До слова, раніше нардепка заявила, що вважає коронавірус "маркетинговим ходом". Однак про всяк випадок запаслася респіраторами. Додамо, що станом на 6 березня від нього померли вже 3 383 людей. 

      Що відомо про Андрія Портнова?Це колишній нардеп та член команди експрезидента Віктора Януковича. В Україні проти нього існували кримінальні провадження за державну зраду. Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових убивств активістів на Майдані 2014 року.

      Інша справа порушена через крадіжку – розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та владою. Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили зі списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

      Також Портнов відомий своїми скандальними висловлюваннями на адресу журналістів. У серпні 2019 року він вибухнув образливими словами у бік журналістів через те, що видання "Новое время" опублікувало лист ГПУ до Канади із закликом зняти з Портнова санкції. Юрист кілька разів назвав видання "помийним", а головного редактора "тупим". Буквально за тиждень раніше Портнов вже називав помийними ямами видання "Новое Время", "Громадське", "Радіо Свобода" та "24 канал".

      Про життя, політичну кар'єру та скандали Андрія Портнова – читайте за посиланням.

      Привітання з 8 березням вчительці у прозі та віршах
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Скандал Слуга народу Андрій Портнов
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