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      Нардеп от "Слуги народа" поблагодарила Портнова за "восстановление справедливости"

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      Нардеп президентской партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Андрей Портнов "делает многое для восстановления справедливости" в Украине.

      Экс-заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича делает действующей власти неоценимую услугу, отметила Василевская-Смаглюк в эфире одного из украинских каналов.

      Важно Как приспешники Януковича восстанавливают свое влияние в Украине

      Она добавила, что вряд ли Портнов возглавит какой-то правоохранительный орган. По ее мнению, он этого просто не захочет.

      Именно руками Портнова сейчас происходит восстановление справедливости. Люди действительно хотят изменений, и хотят справедливости, и если власть сегодня не находит в себе сил этим заниматься, то я благодарю Андрея Портнова за его вклад в восстановление справедливости в Украине,
      – сказала Василевская-Смаглюк.

      К слову, ранее нардеп заявила, что считает коронавирус "маркетинговым ходом". Однако на всякий случай запаслась респираторами. Добавим, что по состоянию на 6 марта от него умерли уже 3 383 человек.

      Что известно об Андрее Портнове? Это бывший нардеп и член команды бывшего президента Виктора Януковича. В Украине против него существовали уголовные производства за государственную измену. Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане 2014 года.

      Другое дело возбуждено из-за кражи растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением и властью. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его удалили из списка, когда он выиграл судебное дело "Портнов против Совета ЕС".

      Также Портнов известен своими скандальными высказываниями в адрес журналистов. В августе 2019 года он разразился оскорбительными словами в сторону журналистов за то, что издание "Новое время" опубликовало письмо ГПУ Канаде с призывом снять с Портнова санкции. Юрист несколько раз назвал издание "помойным", а главного редактора "тупым". Буквально неделей раньше Портнов уже называл помойными ямами издания "Новое Время", "Громадское", "Радио Свобода" и "24 канал".

      О жизни, политической карьере и скандалах с Андреем Портновым – читайте по ссылке.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Слуга народа Скандал Андрей Портнов
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