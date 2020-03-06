Портнов vs волонтеры: резонансные "разоблачения" от пособника Януковича

Глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов "атакует" известных волонтеров. Мол, они живут на широкую ногу и путешествуют за счет небезразличных украинцев. Однако волонтеров больше интересует, кто сливает ему информацию об их перелетах и пересечениях границы.

Топ-чиновник времен Януковича Андрей Портнов рассказал, что Виталий Дейнега – руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" – якобы дерибанит средства, которые патриотические украинцы отдают на поддержку армии.

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С 2016 до 2020 года фонд собрал для нужд украинской армии больше 161 миллиона гривен, из них использовал – почти 160. На сайте "Вернись живым" есть подробный отчет.



Руководитель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега

Виталий Дейнега сначала даже отвечать на эти упреки не собирался. Впрочем, после множества сообщений от знакомых, записал подробный ответ.

Я работал в Transparency International год, параллельно я устроился на "24 канал". Кроме того, часть денег, которые откладывал себе на ремонт до войны, мне хватило ума не потратить, а инвестировать,

– рассказал Дейнега.

Следующими "жертвами" Портнова стали известные волонтеры Юрий Касьянов и Роман Синицын. По словам последнего, информация по перелетам является правдивой, по налогам – нет. Портнов показал не уплаченные налоги с 2016 года, а справку физического лица.



Юрий Касьянов и Роман Синицын

Что известно об Андрее Портнове? Это бывший нардеп и член команды экс-президента Виктора Януковича. В Украине против него существовали уголовные производства за государственную измену. Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане 2014 года.



Другое дело возбуждено из-за растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением и властью. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его удалили из списка, когда он выиграл судебное дело "Портнов против Совета ЕС".

Волонтеры подали заявления о преступлении в отношении должностных лиц Госпогранслужбы и налоговой службы, чтобы установить круг лиц, которые взяли персональные данные и передали их Портнову. Пограничники, которые знают о путешествиях все, разводят руками, хотя сами не против расследования.

Государственная пограничная служба является распорядителем этой системы, однако ее субъектами являются также другие правоохранительные органы,

– сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Налоговая декларация и информация о пересечении границы – конфиденциальная. Ее можно получить только по разрешению лица или же по решению суда. За разглашение такой информации предусмотрена уголовная ответственность с заключением до 5 лет.

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Адвокаты говорят, что незаконно информацию получить тоже можно. Цена вопроса составляет несколько сотен долларов. Однако и найти горе-правоохранителей не так уж и сложно – программы фиксируют кто, что и когда смотрел.

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