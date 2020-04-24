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      Януковича викликають на допит у ДБР

      - Читать новость на русском
      Віктора Януковича викликає ДБР
      Віктора Януковича викликає ДБР / Getty images

      Державне бюро розслідувань викликало на добит колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

      Президент-втікач має з'явитись 30 квітня о 10:00. Про це йдеться у повістці, яка з'явилась на сайті ДБР.

      Нагадаємо Ексадвокат Януковича Бабіков став заступником голови ДБР: що про нього відомо

      Янукович має приїхати до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями, Головного слідчого управління ДБР.

      Зазначається, що його викликають для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні.

      Державна зрада Віктора Януковича: що про це відомо

      • Віктора Януковича визнали винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни.
      • Якщо президент-втікач захоче повернутись до України, то він опиниться за ґратами на 13 років. Раніше цей термін мав бути більшим – 15 років, однак, він отримав пом'якшення покарання під впливом представників російської влади.
      • Підставою для засудження Януковича стало те, що він звернувся по "допомогу" до Володимира Путіна після втечі у Росію під час Майдану у 2014 році. Попросив його застосувати війська для "відновлення законності" в Україні.
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини політики Новини України Розслідування Державне бюро розслідувань Віктор Янукович
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