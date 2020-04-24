Януковича вызывают на допрос в ГБР
Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.
Президент-беглец должен появиться 30 апреля в 10:00. Об этом говорится в повестке, которая появилась на сайте ГБР.
Напомним Экс-адвокат Януковича Бабиков стал заместителем главы ГБР: что о нем известно
Янукович должен приехать к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления ГБР.
Отмечается, что его вызывают для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.
Государственная измена Виктора Януковича: что об этом известно
- Виктора Януковича признали виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.
- Если президент-беглец захочет вернуться в Украину, то он окажется за решеткой на 13 лет. Ранее этот срок должен был быть большим – 15 лет, однако, он получил смягчение наказания под влиянием представителей российской власти.
- Основанием для осуждения Януковича стало то, что он обратился за "помощью" к Владимиру Путину после побега в Россию во время Майдана в 2014 году. Попросил его применить войска для "восстановления законности" в Украине.