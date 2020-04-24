Януковича вызывают на допрос в ГБР

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Президент-беглец должен появиться 30 апреля в 10:00. Об этом говорится в повестке, которая появилась на сайте ГБР.

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Янукович должен приехать к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления ГБР.

Отмечается, что его вызывают для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

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