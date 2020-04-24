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      Януковича вызывают на допрос в ГБР

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      Виктора Януковича вызывает ГБР
      Виктора Януковича вызывает ГБР / Getty images

      Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

      Президент-беглец должен появиться 30 апреля в 10:00. Об этом говорится в повестке, которая появилась на сайте ГБР.

      Напомним Экс-адвокат Януковича Бабиков стал заместителем главы ГБР: что о нем известно

      Янукович должен приехать к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления ГБР.

      Отмечается, что его вызывают для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

      Государственная измена Виктора Януковича: что об этом известно

      • Виктора Януковича признали виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.
      • Если президент-беглец захочет вернуться в Украину, то он окажется за решеткой на 13 лет. Ранее этот срок должен был быть большим – 15 лет, однако, он получил смягчение наказания под влиянием представителей российской власти.
      • Основанием для осуждения Януковича стало то, что он обратился за "помощью" к Владимиру Путину после побега в Россию во время Майдана в 2014 году. Попросил его применить войска для "восстановления законности" в Украине.
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости политики Новости Украины Расследования Государственное бюро расследований Виктор Янукович
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