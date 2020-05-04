Суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти

Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича. Такая мера пресечения в отношении него продлится в течение двух месяцев. Дело, по которому осудили Януковича, касается узурпации власти.

4 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела об узурпации власти Януковичем, передает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе Генпрокурора.

Советуем ознакомиться Портнов vs волонтеры: резонансные "разоблачения" от пособника Януковича

Во время заседания суд удовлетворил ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом, бывшего президента заочно арестовали, поскольку он находится за пределами Украины. Вероятнее всего, Янукович сейчас в России.

Заметим, что ходатайство о заочном аресте Януковича в суд подало Госбюро расследований.

К теме Януковича вызывают на допрос в ГБР

Защита беглого президента заявила, что это решение они будут обжаловать. Также юристы политика отметили, что в целом дело является сфальсифицированным.

В комментарии российским СМИ один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк сообщил, что слушание дела состоялось по инциативе Офиса генпрокурора, а именно прокуроров, которые ведут дело бывшего украинского президента. Он добавил, что этих прокуроров поставил еще бывший глава ГПУ Юрий Луценко.

"Место проживания Виктора Януковича указано, десятки его обращений с просьбой провести с его участием следственные действия, в частности допросы, очные ставки и другие мероприятия, направленные на установление истины, остаются без ответа и без реагирования генпрокуратуры", – убеждает Сердюк.

Интересно Осужденный за госизмену Виктор Янукович готовится вернуться в Украину

Добавим, что 24 января украинский суд признал Виктора Януковича виновным в ряде преступлений, в частности в:

государственной измене,

пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины,

пособничестве в ведении агрессивной войны.

Поэтому, если президент-беглец решит вернуться в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. К слову, он получил смягчение наказания под влиянием представителей российской власти – прокуроры просили ему 15 лет заключения.

Основанием для судебного процесса стало то, что во время Майдана в 2014 году Янукович обратился за "помощью" к хозяину Кремля Владимиру Путину. В частности, попросил его применить войска для "восстановления законности" в Украине. Такие слова экс-президента прозвучали после того, как он бежал в Россию.