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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Янукович должен сидеть: или в Украине, или в международной тюрьме, – Наливайченко

      21 Читати новину українською
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / galagov.tv

      Так лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отреагировал на сегодняшнюю пресс-конференцию экс-президента Украины Виктора Януковича.

      По словам Наливайченко, Янукович должен не конференции давать, а отбывать наказание за разворовывание Украины, преступления, совершенные против участников Революции Достоинства, сдачу государственных интересов России, содействие аннексии ею Крыма и оккупации Донбасса.

      Лидер Движения "Справедливость" убежден, что мировому сообществу следует разработать комплекс эффективных санкционных мер в отношении стран, которые прячут на своих территориях международных политических преступников. Это, по его мнению, должно вернуть в сознание нынешний российский режим, который становится удобным оффшором для политических негодяев и коррупционеров. Ни у кого из диктаторов не должно быть иллюзий, что можно угнетать и грабить собственный народ, а потом бежать из страны и укрыться за заборами Сочи или Ростова.

      Наливайченко убежден: диктатор-беглец Янукович должен стать примером для Мадуро и Асада, что правосудия не избежать даже за спиной Кремля.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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