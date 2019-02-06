Янукович должен сидеть: или в Украине, или в международной тюрьме, – Наливайченко

Так лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отреагировал на сегодняшнюю пресс-конференцию экс-президента Украины Виктора Януковича.

По словам Наливайченко, Янукович должен не конференции давать, а отбывать наказание за разворовывание Украины, преступления, совершенные против участников Революции Достоинства, сдачу государственных интересов России, содействие аннексии ею Крыма и оккупации Донбасса.

Лидер Движения "Справедливость" убежден, что мировому сообществу следует разработать комплекс эффективных санкционных мер в отношении стран, которые прячут на своих территориях международных политических преступников. Это, по его мнению, должно вернуть в сознание нынешний российский режим, который становится удобным оффшором для политических негодяев и коррупционеров. Ни у кого из диктаторов не должно быть иллюзий, что можно угнетать и грабить собственный народ, а потом бежать из страны и укрыться за заборами Сочи или Ростова.

Наливайченко убежден: диктатор-беглец Янукович должен стать примером для Мадуро и Асада, что правосудия не избежать даже за спиной Кремля.