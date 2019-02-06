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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Янукович має сидіти: або в Україні, або в міжнародній тюрмі, – Наливайченко

      82 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / galagov.tv

      Так лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко відреагував на сьогоднішню прес-конференцію екс-президента України Віктора Януковича.

      За словами Наливайченка, Янукович має не конференції давати, а відбувати покарання за розкрадання України, злочини, вчинені проти учасників Революції Гідності, здачу державних інтересів Росії, сприяння анексії нею Криму та окупації Донбасу.

      Лідер Руху "Справедливість" переконаний, що світовій спільноті слід розробити комплекс ефективних санкційних заходів щодо країн, які переховують на своїх територіях міжнародних політичних злочинців. Це, на його думку, має повернути до тями нинішній російський режим, який стає зручним офшором для політичних негідників та корупціонерів. Ні в кого з диктаторів не має бути ілюзій, що можна пригноблювати та обкрадати власний народ, а потім втекти з країни та сховатися за парканами Сочі або Ростова.

      Наливайченко переконаний: диктатор-втікач Янукович має стати прикладом для Мадуро та Асада, що правосуддя не уникнути навіть за спиною Кремля.

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      Теги: Новини політики Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 Канал
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