Янукович выступил с возмутительным заявлением о годовщине Майдана

Виктор Янукович, которого в Украине признали виновным в государственной измене, через своего адвоката обратился к украинцам о событиях шестилетней давности. Так, он продолжает называть Революцию Достоинства государственным переворотом, который спровоцировали политики.

По мнению Януковича, Майдан – это кровавое начало Донбасса, которое искусственно устроили политики. Такое насмешливое и лицемерное обращение Виктора Януковича на своей странице в фейсбуке опубликовал его адвокат Виталий Сердюк.

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Полный текст заявления Виктора Януковича / изображение с фейсбука Виталия Сердюка

Что касается Зеленского, четвертый президент высказался, что его политика объединяет Украину:

После выборов Президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс Президенту Зеленскому и его команде объединить Украину.

Напоследок экс-президент-беглец пообещал, что будет делать все, чтобы страна не потеряла надежду на правду и получила мир и стабильность. Правда, не уточнил, каким образом будет этого добиваться.

Что известно о деле государственной измены Януковича?​

24 января украинский суд признал Виктора Януковича виновным в ряде преступлений: в частности – государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.



Поэтому если Янукович решит вернуться в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. К слову, он получил смягчение наказания под влиянием представителей российской власти – прокуроры просили ему 15 лет заключения.



Основанием для судебного процесса стало то, что Янукович обратился за "помощью" к Владимиру Путину после побега в Россию во время Майдана в 2014 году. Попросил его применить войска для "восстановления законности" на Украине.